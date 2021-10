Liga MX es aburrida y sólo se juega por dinero

No solamente se pierde espectáculo, sino también se pierde competitividad. Los equipos, muchos de ellos, del ocho para abajo, están buscando únicamente meterse al Repechaje, quizá del siete para arriba están intentando meterse a la Liguilla y tratar de pelear por el título, pero realmente por el título son muy pocos los que pelean en México.

En esta ocasión, el América ha tomado una distancia abismal, le saca ocho puntos al segundo lugar, nueve al tercero, equipo al que va a enfrentar el fin de semana en el Estadio Azteca. Y para variar el encargado de hacer el calendario de juegos, que seguramente trabaja en el América o es gente que trabaja en Televisa, colocó al América las últimas cuatro fechas en el Estadio Azteca, una de ellas es con Cruz Azul.

Dicen que es para que la televisión vuelva a ganar rating, tengan audiencia los partidos, para que recuperen los ingresos que perdieron por la pandemia y muchísimas cosas.

¿Ustedes creen que los Rayados de Monterrey sufrieron enormes pérdidas por la pandemia? Puede ser, pero Femsa tiene cantidades enormes para invertir en un Monterrey que está a 11 puntos del primer lugar y es un equipo que inclusive ha sido rebasado por Tigres, su gran rival. Mostró capacidad y últimamente en tres partidos, los ha perdido los tres y ha metido un solo gol.

Se la va a jugar la próxima semana en un partido clave contra el América, en Monterrey, en su estadio, un hermoso estadio, el pase de la FIFA al Mundial de Clubes, algo que es interesante para el equipo del ‘Vasco’ Aguirre y también para el equipo de Solari.

Puede que no tenga espectáculo, porque la mayor parte de los encuentros son lentos, aburridos, incluyendo y mucho al líder América, que juega a ganar y juega con un sistema francamente bien estructurado por Solari, y el equipo lo obedece en la cancha, pero no da un espectáculo grandioso, no da un juego emocionante. Los aficionados seguramente estarán felices porque van en primer lugar.

El fin de semana enfrentarán a Tigres, el equipo que trae el ‘Piojo’ Herrera, el extécnico querido del América. Pero hay otros equipos como el Mazatlán, Santos que ha caído, Pachuca, Juárez, Necaxa, el propio Pumas, Xolos que ha tenido una temporada malísima, se relajan simplemente porque no hay descenso, y al no haber descenso, los equipos dicen: “No pasa nada la próxima temporada compramos dos o tres argentinos, un par de ecuatorianos y estamos listos y jugamos para mejorar”. Así se maneja el futbol de espectáculo en México.

Una Liga de 20 equipos donde los dueños están seguros de que su capital no se pierde, los dueños saben que lo que invierten ahí lo tienen, puede bajar de precio su equipo, puede subir de precio, pueden intercambiar jugadores, pueden vender jugadores. En fin, ya los multaron por hacer prácticas monopólicas la COFECE y lo seguirán haciendo, eso no lo dude nadie.

El calendario lo seguirán haciendo a modo y a placer de los equipos que tienen más arrastre, que son más populares en el futbol de México, por lo tanto los que tienen más competencia, veremos más a Tigres, a Rayados, a Cruz Azul, al América, a Chivas, si es que suben su nivel, a Pumas, si es que también sube y quizá algún otro por ahí que aparezca, como el León, peleando por el título. Y así se va a jugar el campeonato mexicano de aquí hasta el Mundial del 2026 para que no haya ningún riesgo, para que ningún directivo multimillonario vea afectado su capital y que su equipo baje a Segunda División y pierda mucho dinero.

El futbol mexicano, aparentemente es competitivo por la cantidad de extranjeros que llegan de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile; algunos son seleccionados de sus países y es lo que presenta el campeonato mexicano. ¿A la gente le gusta? Sí, la gente no está tan metida en el futbol en este momento, la pandemia hizo olvidar muchísimas cosas, apenas empieza a verse un poco la luz en el fondo de la oscuridad, podemos decir que han sido campeonatos oscuros, sin público, ahora está regresando el público, sobre todo por el famoso semáforo que está en verde y en ciudades tan grandes como Monterrey, Ciudad de México y eso del regreso del público ayuda a que sea un poco más emotivo el futbol, pero el torneo mexicano de hoy es aburrido, aunque se hagan encuestas y digan que es muy emocionante o que es espectacular.

A la Liguilla, por ejemplo, le han quitado el gol de visitante, lo cual le resta emoción, le resta la posibilidad de que un equipo más chico le gane a un equipo más grande y lo elimine como pasó la temporada anterior con Pachuca eliminando al América en el Azteca, pero claro, ese gol de visitante molestó y lo quitaron, hay que preservar a como dé lugar, la franquicia, el nombre de la franquicia, el puesto de la franquicia y el dinero.

Es un campeonato que se juega por dinero para intentar sacar más dinero en derechos de televisión, publicidad estática, en publicidad para los equipos, tratando de comprar jugadores no caros, baratos, no hay bombas en el futbol mexicano, quizá en Monterrey han traído algunas, pero no jugadores de peso, espectaculares, ni mucho menos.

Vamos a ver qué pasa en este torneo, pero así será de aquí hasta el año 2026, donde México va a ser coorganizador del Mundial de los Estados Unidos con 10 partidos y quizá se juegue con más emoción las eliminatorias o interese más ver cómo queda México ante Canadá y Estados Unidos en sus visitas reciprocas, o quién gana el Octagonal, o qué equipos califican, pero ninguno tiene ni la emoción, ni la calidad, ni los goles que presenta la Champions League, por ejemplo, o los torneos europeos de selecciones nacionales.

La Liga por ahora no va a cambiar, será una liga comercial totalmente y buscarán que siempre estén entre los cuatro primeros lugares los equipos que más público jalen, que más audiencia presenten en televisión, que muevan la aguja del rating. Así se juega el futbol en México. ¿copia de los Estados Unidos? Sí, de la NFL, del Beisbol, del Hockey sobre hielo, del Basquetbol, que son ligas cerradas, ligas que se prestan para dar espectáculo porque ningún equipo pierde su franquicia, puede quedar en el último lugar; la próxima temporada pueden quedar en segundo o en primero, así se manejan, idéntico a las ligas de Estados Unidos, no como las ligas europeas donde hay hasta tres descensos y tres ascensos.

Al futbol mexicano le falta más competencia interna con sus clubes para despertar emoción y que el público regrese, no a los estadios, sino a ver realmente el futbol como una simple diversión donde le presenta más espectáculo y apague la televisión.

