'Adiós vaquero'

A muchos deportistas profesionales, no sólo en la NFL, los hemos escuchado decir "me quiero retirar antes de dar pena", irse por sus medios y no que los medios y su nivel los retiren a ellos. Ayer, Ben Roethlisberger, el famoso Big Ben, debió anunciar su adiós, si no inmediato porque los Steelers no tienen a nadie que lo reemplace, decir que no va más en el instante que se termine la temporada.

Soy unos años mayor que Ben, pero siento que si me pongo a jugar un tocho me vería tan mal como se vio el quarterback contra los Bengals, extremadamente lento, viejo, sin ideas, sin soluciones, sin liderazgo, sin ánimo, sin ganas de levantar a su equipo. Después de los golpes que recibió, su cuerpo tardará al menos dos días en dejar de doler.

El #7 es un histórico, será Salón de la Fama, querido por la aición de los Steelers por la eternidad, pero no hay plazo que no venza y su tiempo ya venció, lo quiera o no reconocer. La derrota aplastante contra los Bengals deja a los Acereros muy mal parados, últimos de la división, seguramente será la primera temporada en la que Mike Tomlin quede abajo de .500 y las esperanzas de Playofs están esfumadas. El fin de una era.

Un año y meses menor que Ben está Aaron Rodgers y la diferencia es abismal. El #12 ayer dio uno de los mejores partidos que le haya visto, no iba a ser fácil la tarea de enfrentar a la defensa de los Rams que tuvo dos semanas para preparar el juego, inalmente con Von Miller al lado de Aaron Donald, pero los hizo pedazos y no sólo con su juego, también con la manera de mover sus piezas antes de cada jugada, su química con Davante Adams es sinigual, por momentos es una falta al Fair Play tenerlos en un equipo.

Los Packers dieron una imagen negativa la semana pasada frente los Vikings, pero por el simple hecho de tener a Rodgers y a Adams, siguen siendo considerados los favoritos en la NFC para llegar al Super Bowl, le duela a quién le duela, incluyéndome por supuesto.

La semana pasada le dediqué varias líneas a los Patriots, ayer de nueva cuenta se vieron como un cuadro al que nadie querrá enfrentar en Playofs, son un equipo hecho y derecho, con un balance espectacular en todas sus líneas. Hoy amanecen como #2 en la AFC, empatados con los Ravens, la próxima semana visitan a los Bills, ante quienes podrán dar un duro golpe en la mesa y dejar claro que están de regreso en la élite.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUGADAS DE LA SEMANA