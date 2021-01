Rogelio Funes Mori, portento

Eres líder de goleo, cosa decorativa por que estamos en la segunda jornada, pero tus luminosas maneras de jugar como delantero centro, esas, no son ornamentales.

Llevas varios años en nuestro país, desde el Apertura 2015, y desde que desembarcaste del Eskisehirspor turco; entidad en la que conseguiste 14 pirulos en 36 jornadas de la Superliga, has manifestado tu poderío y grandeza cada ocasión que te vistes de corto y de rayado.

Eres una especie de Marco Polo en pequeño, jugaste por obvias razones en tu nación Argentina con River Plate, materia nada fácil de llevar a buen puerto, no cualquiera juega en El Millonario. Pasaste por Portugal con el Benfica, el ya señalado club en Turquía, y encontraste la paz y el esplendor acá en México, propiamente en la fabulosa ciudad de Monterrey.

Estoy cierto que en Argentina; tuve varios compañeros y rivales argentinos además de enfrentar en múltiples ocasiones a la Selección Argentina, nacen con un gen nómada, y terriblemente competidor, por lo que oído esta esencia se fortalece en el barrio, en el potrero, y terminan siendo futbolistas con una pasional manera de entender y expresar el juego, la cual en lo particular me fascina, y me seduce.

Nacen compitiendo, y mueren compitiendo, en ese punto son ejemplos a emular, y tú Rogelio no eres ni puedes ser la excepción, incluso ese don de competencia que tienes algunas veces se transforma una de tus miserias, todos tenemos miserias y debemos lidiar con ellas aunque no nos guste. Y es que de pronto te inmiscuyes en baratas reyertas sin sentido, y en ocasiones finges faltas que no son, insisto, nadie puede ser impoluto, nunca.

Pero tu parte sana es brutal, eres un desquiciante delantero, trastornas a todo defensor que pretende ser tu custodio, ya sea por tu impecable habilidad para moverte, para mí una de tus máximas cualidades. Eres un ofensor inteligente, que comprende el juego, que encuentra espacios imposibles, que se mueve con discreción y dulzura, que te impones por listo, por fuerte y por técnico, es decir cubres todas las aristas necesarias por lo que resultas insostenible. Siendo lo relevante que llevas mucho tiempo sin que nadie concluya como limitarte, existen jugadores que irrumpen en el escenario y que sorprenden, pero que es cuestión de tiempo para que los conozcan y los encapsulen.

Bueno, para ti hasta el momento parece que no existe antídoto alguno para contrarrestar tu veneno, que son los goles. Ya te conocen de memoria, y no pueden silenciarte, una de las cosas que me vuelve loco observar en ti, es la sencillez con la que logras aislarte en el uno contra uno. Normalmente te sigilan dos defensores centrales, una marca y el otro sobra, pues bien, tú con temeraria facilidad logras llevar el desigual combate a tu trinchera, provocas duelos individuales que en su mayoría resuelves en tu favor, envidiable virtud que no se compra en botica.

Se ha mencionado, tú lo has hecho me parece, tu intención, voluntad y ganas de ser parte de la Selección Nacional, lo cual celebro. Mi postura siempre fue, ha sido y será que no existen mexicanos de primera y mexicanos de segunda, eres o no elegible, yo no me guío por patrioteros y burdos sentimientos nacionalistas. Mientras eso sucede, si es que sucede, no queda más que seguir admirándote, seguir gozando con tus variadas travesuras, seguir siendo testigos de tu ascenso, el cual luce intratable, y seguir aplaudiendo las cuantiosas formas que tienes para hacer goles.

