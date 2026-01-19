¿La Arena México del CMLL dejó de ser un lugar seguro?

Mis amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre están que se los lleva el Averno, y es que, durante la función familiar del domingo, quedó exhibida la seguridad de la Arena México luego de que un aficionado gringo, ya envalentonado gracias al alcohol, saltó la barrera de seguridad y llegó hasta el cuadrilátero justo cuando Templario y Bandido se estaban enfrentando por el Campeonato Mundial Medio del CMLL.

El espontáneo extranjero subió a un esquinero y parecía que quería lanzarse desde la tercera cuerda como si fuera todo un profesional, hasta que por fin aparecieron varios elementos de seguridad e incluso policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para intentar llevarse al gringo borracho, que parecía tener más fuerza que todos ellos, porque ni siendo tantos podían con él. Es más, hasta el fotógrafo oficial del Consejo —con todo y sus botas de luchador, aunque NO es luchador—, Alexis Salazar, exhibió su enojo por el bochornoso momento que habían pasado, jalando en un par de ocasiones al pseudoaficionado.

Esta situación dejó al descubierto lo vulnerable que puede resultar la seguridad en la Arena México, un recinto que, más allá de ser considerado la Catedral de la Lucha Libre, de un tiempo para acá se ha convertido en el lugar perfecto para que mexicanos y/o extranjeros —sean o no aficionados a la lucha libre— lo agarren para el precopeo y sigan la fiesta después de ir a mentar madres a los luchadores. Y es que la venta de cerveza en este tipo de lugares (arenas, estadios, recintos para conciertos, etc.) no cuenta con una regulación, por lo que, como en este caso, cualquier aficionado se puede poner “hasta atrás” y generar un problema de consecuencias fatales, sin que alguien se lo impida.

Me cuentan que los altos mandos del CMLL están muy furiosos y piensan tomar algunas medidas para tratar de limpiar su imagen, esa que podían presumir diciendo que la Arena México es un lugar familiar, seguro y una parada obligatoria para todo aquel que visite la CDMX. Más en este año 2026, que por el Mundial de Futbol de la FIFA, la presencia de extranjeros en la capital incrementará considerablemente. ¡Abusados!

Por cierto, para quienes se preguntan quiénes están a cargo de la seguridad en la Arena México, me cuentan mis fuentes al interior de la “seria y estable” que hay dos grupos: uno que le responde a Tony Salazar, exluchador y maestro en el CMLL, y otro cuyo jefe es Marcos Alonso, encargado de la Arena México y Coliseo. Sin embargo, en ninguno de los casos el personal de seguridad está preparado para este tipo de incidencias, pues en su mayoría son personas externas que los contratan para cada función o mismos trabajadores de la arena que, de día, hacen otras funciones y en la noche la hacen de seguridad. Es más, mis fuentes también me cuentan que muchos de ellos son del Barrio Bravo de Tepito, incluido un primo del mismísimo Místico. De hecho, me aseguran que esta no es la primera vez que la seguridad de la Arena México es vulnerada por aficionados, ya que incluso hubo una ocasión en la que una persona se coló hasta vestidores para tomarle fotografías a los luchadores sin máscara.

Triple A por FOX estará lleno de spoilers

Triple A debutó en la señal de FOX y, con ello, se estrenó ahora sí la nueva era de la Caravana Estelar bajo el sello de WWE. Más allá de los resultados, lo interesante es que ya se definió cómo serán los shows semanales de Triple A de ahora en adelante, aprovechándose cada vez que se realice una función para ahí grabar tres episodios, que serán transmitidos por Fox cada sábado de 8 a 9 PM, yendo en vivo solo uno de esos.

Si bien para el mercado estadounidense es de lo más normal —porque así lo hacen todas las empresas, incluida WWE— en México no es común, y desde ya se han hecho spoilers de las luchas y los resultados que se verán por Fox los siguientes dos sábados. No good, no good.

Otro punto que señaló el público mexicano es que, salvo la estelar del sábado entre mi amigo americanista El Grande Americano contra el Hijo del Vikingo, las demás luchas han sido extremadamente rápidas, lo que impide a los gladiadores —especialmente a los nacionales— lucirse al 100%, porque es algo a lo que no están acostumbrados, mientras que para el público es un cambio radical en comparación con lo que se ofrece en todas las arenas mexicanas.

Más allá del error en la producción de FOX —que, después de que acabara la transmisión del sábado, no cortó la señal y dejó abierto el audio que permitió escuchar por unos cinco minutos la narración del episodio del próximo sábado—, me cuentan que en WWE y Triple A quedaron satisfechos con el estreno de su temporada 2026.

Uno de los pocos problemas con los que actualmente están lidiando es con encontrar recintos para hacer sus funciones que serán grabadas y transmitidas por Fox. Además del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en CDMX, los únicos venues que los han convencido hasta ahora por su capacidad y modernidad son: la recién inaugurada Arena Guadalajara, el Showcenter de Monterrey (próxima función: 28 de febrero) y el Auditorio GNP Seguros de Puebla, donde se llevará a cabo el evento Rey de Reyes el próximo 14 de marzo. La idea es ir por toda la República Mexicana, pero hacen falta lugares nivel WWE.