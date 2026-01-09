VIDEO: Auto de lujo se estrella contra el Tren Ligero en CDMX; fallece un tripulante

Durante la madrugada del 9 de enero, un auto deportivo se impactó brutalmente contra la malla ciclónica del Tren Ligero en la colonia Espartaco, en la alcaldía Coyoacán, dejando un saldo trágico: una persona sin vida y el servicio suspendido por horas.

De acuerdo con los primeros reportes, la combinación letal de exceso de velocidad y alcohol provocó que un Ford Camaro blanco —con una franja negra— perdiera el control y se estrellara contra el muro de contención. El golpe también afectó un poste de concreto, que terminó doblado sobre un árbol.

El auto invadió la zona del Tren Ligero, por lo que suspendió sus actividades / Especial

Copiloto pierde la vida

Policías de tránsito y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del copiloto. El conductor, de aproximadamente 30 años, resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General de Xoco.

El exceso de velocidad hizo que el Camaro blanco se impactará contra un poste / Especial

“El vehículo quedó invadiendo los carriles del Tren Ligero, entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli, por lo que el servicio fue suspendido; hay rezago vehicular en la zona”, informaron autoridades capitalinas.

Los hechos dejaron una persona fallecida tras el fuerte impacto / Especial

Tren detenido y caos vial

El Servicio de Transportes Eléctricos de CDMX (STECDMX) tuvo que activar servicio provisional con camiones RTP mientras retiraban el vehículo destrozado. Después de varios minutos, la circulación ferroviaria fue restablecida.

Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acudieron al sitio para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO). La zona fue acordonada, y se pidió a los automovilistas tomar rutas alternas.

Los cuerpos de rescate llegaron para retirar la unidad de la zona / X: @POSTACDMX

Luego del fatal accidente, la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX dio aviso a familiares del hoy occiso, quienes se trasladaron al lugar.

El conductor de un automóvil deportivo murió luego de que se estrelló en Calzada de Tlalpan y División del Norte, en la colonia Espartaco, alcaldía Coyoacán. El vehículo quedó sobre la malla ciclónica del Tren Ligero, por lo que hay afectación al servicio.



Sigue toda la… pic.twitter.com/ZWtGtf95JY — NMás (@nmas) January 9, 2026