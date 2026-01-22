¡Invitado de lujo! Daddy Yankee visitó al Chelsea y disfrutó en vivo partido de Champions

Daddy Yankee, reconocido artista puertorriqueño, fue protagonista en el Estadio Stamford Bridge de Londres tras haber sido el invitado de lujo del Chelsea para el partido de Champions League contra Pafos.

En redes sociales, el reggaetonero compartió un video desde uno de los palcos del inmueble, donde disfrutó la victoria de los Blues contra el equipo chipriota.

Por su parte, el club compartió una imagen donde se ve a Daddy Yankee con un jersey del equipo luciendo el número 3 y con el nombre “DY”, mote con el que se conoce popularmente al cantante.

Convivió con jugadores

Además de ver el encuentro, Daddy Yankee bajó a la cancha una vez finalizado el encuentro y convivió de cerca con algunos futbolistas, entre ellos los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

Los dos jugadores sudamericano no perdieron la oportunidad para conversar con DY y se tomaron varias fotografías juntos.

Momento ‘dulce’ para el Chelsea

Luego de una seguidilla de malos resultados, el equipo de Liam Rosenior parece estar despertando y sumó su segundo triunfo al hilo (todas las competencias).

Antes de este encuentro, los Blues solo registraban una victoria en sus más recientes siete compromisos: la goleada 5-1 al Charlton Athletic en la FA Cup.