Pumas: Rafa Puente tuvo su primer contacto con jugadores tras periodo vacacional

Pumas regresó a la actividad después de poco más de un mes de vacaciones, y ya en las instalaciones de Cantera, los jugadores tuvieron su primer contacto con el nuevo entrenador Rafael Puente y su cuerpo técnico.

Y aunque no se ha hecho oficial, el cuerpo técnico de Puente del Río, se sabe que los auxiliares serán Carlos Humberto González (técnico Campeón recientemente con Pumas Sub 20) y Rodrigo Méndez (exauxiliar de Pumas Tabasco y recientemente en América Sub 13).

Y en lo que respecta a la preparación física, será un área de la que se encargue Arístides Verón en conjunto con Ariel González. Con ello, el hermano del histórico defensa felino volverá al primer equipo, pues ya estuvo en el Torneo Apertura 2017.

El primer equipo de los Pumas reportó hoy en las instalaciones de Cantera para comenzar el trabajo de preparación de cara al torneo Clausura 2023.#SoyDePumas — PUMAS (@PumasMX) November 3, 2022

Además, de acuerdo a una imagen que el propio Club Universidad proporcionó, Santiago Puente, primo del ahora entrenador, formaba parte del departamento de inteligencia deportiva de Pumas, y ahora está en el cuerpo técnico del primer equipo.

Al margen, Pumas realizará a partir de mañana exámenes médicos en Medicina del Deporte de la UNAM. Y del 13 al 26 de noviembre, realizarán pretemporada en el Puerto de Acapulco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTRELLA RÉCORD: AMÉRICA Y PACHUCA COMANDAN EL XI IDEAL DEL APERTURA 2022