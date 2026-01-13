"Contrato de por vida": El propietario del Al Ittihad se rinde ante Messi con una oferta sin límites

El fútbol mundial aún intenta procesar las cifras astronómicas que se mueven en los despachos de Arabia Saudí, pero ninguna historia es tan impactante como la que acaba de revelar Anmar Al Haili, propietario del Al Ittihad. En una reciente declaración que ha sacudido los cimientos del mercado deportivo, el magnate confirmó la magnitud de la propuesta que le hizo a Leo Messi antes de que este pusiera rumbo a Miami.

Messi, estrella del Inter de Miami | AP

Un cheque en blanco para la historia

Al Haili no solo buscaba un fichaje; buscaba un hito histórico. Según sus palabras, la oferta sobre la mesa era de 1.400 millones de euros anuales, una cifra que habría pulverizado cualquier récord previo en la historia del deporte profesional. Sin embargo, lo más sorprendente no es el monto, sino la disposición actual del directivo, quien asegura que las puertas siguen abiertas de par en par.

"Si Leo acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida", afirmó Al Haili, subrayando que para él, el impacto económico es secundario frente al honor de ver al mejor jugador de todos los tiempos vistiendo su camiseta.

Familia sobre fortuna: El "no" al desierto

A pesar de la presión económica y el deseo de la Superliga Saudí por reunir a Messi con figuras como Cristiano Ronaldo, el astro argentino mantuvo su postura firme. Al Haili reconoció con respeto que el motivo del rechazo no fue deportivo ni financiero, sino estrictamente familiar.

Messi es tentado en Arabia | AP

El destino elegido: La familia Messi priorizó la calidad de vida y el entorno de Estados Unidos.

El factor Inter Miami: La decisión resultó ser un éxito deportivo, con Messi llevando al equipo de David Beckham a conquistar su primera Major League Soccer .

Respeto mutuo: El propietario del Al Ittihad destacó que, aunque la oferta fue rechazada, entiende y valora la decisión del "10".

El futuro: ¿Un retiro dorado en Arabia?

A sus 38 años, Messi sigue demostrando que su vigencia en el campo es absoluta. Mientras en Miami celebran sus éxitos, en Arabia Saudí no pierden la esperanza. La oferta de Al Haili no tiene fecha de caducidad: "Puede venir cuando quiera", insistió el jeque.

Esta revelación pone en perspectiva la dimensión real de Messi como marca global. Mientras el fútbol moderno parece regirse exclusivamente por el dinero, el capitán argentino ha dejado claro que hay valores, como el bienestar de su círculo cercano y el legado competitivo, que no tienen precio, ni siquiera uno de 1.400 millones de euros.