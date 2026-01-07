Fulham vs Chelsea EN VIVO Premier League Jornada 21

La Jornada 21 de la Premier League ofrece un duelo atractivo en Londres, donde Raúl Jiménez y el Fulham reciben al Chelsea en un partido que concentra atención tanto por la tabla como por el momento individual del delantero mexicano. El encuentro se presenta como una prueba exigente para un equipo que busca estabilidad en la temporada.

Para Raúl Jiménez, el curso actual transcurre entre contrastes. Tras reencontrarse con el gol y recuperar protagonismo en el ataque, el atacante vuelve a atravesar una etapa sin anotaciones, una situación que genera debate entre aficionados y analistas en redes sociales.

El mexicano es clave semanas atrás al marcar ante Nottingham Forest y West Ham en las Jornadas 17 y 18. Esos goles le permiten al Fulham sumar seis puntos valiosos y alejarse de la zona comprometida, además de reafirmar la vigencia de Jiménez en el futbol inglés.

Sin embargo, en las fechas más recientes, el delantero se quedó sin festejos frente a Crystal Palace y Liverpool. Ambos encuentros terminan en empate, dejando la sensación de que al equipo le falta contundencia para transformar buenas actuaciones en victorias.

Raúl Jiménez, presión, historia y un nuevo reto

El choque ante Chelsea aparece como una oportunidad ideal para romper la sequía. Fulham apuesta a la experiencia de Jiménez para competir ante uno de los rivales más exigentes del calendario, en un partido que puede marcar tendencia antes del siguiente compromiso copero.

Tras enfrentar a los Blues, el conjunto londinense cambia rápidamente de chip y se enfocará en la tercera ronda de la FA Cup, programada para el sábado 10 de enero. La rotación y el estado físico del plantel también entran en la conversación previa.

Más allá del momento actual, Raúl Jiménez sigue construyendo una carrera histórica en Inglaterra. Con 63 goles en la Premier League, el delantero acecha el Top-5 de máximos goleadores latinos del torneo, un registro que se nutre tanto de su etapa en Wolverhampton como de su presente con Fulham.