Leeds United confirma el fallecimiento de un aficionado previo a duelo ante Manchester United

Leeds United informó este día una noticia profundamente lamentable al confirmar que un aficionado del club falleció tras sufrir una emergencia médica antes del partido disputado hoy frente al Manchester United.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio, previo al inicio del encuentro, y conmocionó a la comunidad del club y a los asistentes que pronto lanzó un comunicado sobre el tema lamentable en su partido en casa.

Leeds l LUFC

¿Cuál fue el comunicado?

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que, pese a la rápida atención de los servicios médicos, no fue posible salvar la vida del seguidor. El club evitó dar mayores detalles por respeto a la privacidad de la persona y de sus seres queridos, y centró su mensaje en acompañar el duelo de la familia.

“Los pensamientos de todos en el club están con la familia y los amigos del aficionado en este momento excepcionalmente difícil”, expresó Leeds United en su comunicado, subrayando la solidaridad de jugadores, cuerpo técnico, directivos y personal con los allegados del fallecido.

El ambiente alrededor del encuentro se vio inevitablemente marcado por la tragedia. Para muchos aficionados, el resultado deportivo pasó a un segundo plano ante la confirmación de la noticia, recordando que el fútbol, más allá de la rivalidad y la competencia, está formado por personas y emociones compartidas.

Leeds United también agradeció la labor de los servicios de emergencia y del personal del estadio que actuaron de inmediato ante la situación, reiterando su compromiso de apoyo a la familia afectada en todo lo que esté a su alcance durante este difícil proceso.

Leeds United l LUFC

Se unen a condolencias

La noticia generó muestras de respeto y condolencias tanto de aficionados como de distintos sectores del futbol inglés, que se unieron al mensaje de duelo en un momento de contrastes de sentimientos en los alrededores.

El club cerró su comunicado reiterando que el pensamiento colectivo está con quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable, en un día que quedará marcado por la tristeza en Elland Road y con un duelo con empate a un tanto ante el Manchester United.

