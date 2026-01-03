Chivas Femenil presentó a sus refuerzos a tan solo días de comenzar el Clausura 2026

Los últimos años no han sido buenos para Chivas Femenil, ya que han sufrido de dolorosas eliminaciones incluso con rivales fuertes como América, las cuales las han dejado con sed de revancha para poder conseguir un nuevo campeonato de liga. Es por ello que se han decidido reforzar de buena manera para el torneo de Clausura 2026, el cual está próximo a comenzar.

El pasado viernes 2 de enero, el cuadro rojiblanco encabezado por Nelly Simón, presentó a las cuatro nuevas futbolistas que serán parte de su plantel en la búsqueda de un tercer campeonato de liga en la historia de la franquicia en el Circuito Rosa.

Nuevas futbolistas del Rebaño | Imago7

Plantel reforzado de lujo

Durante una muy pequeña conferencia de prensa, la cual no tuvo sesión de preguntas, Nelly Simón presentó a las cuatro nuevas futbolistas de Chivas para el Clausura 2026: Cristina Ferral, Mayra Pelayo, Jasmine Casarez y Eva González, quienes dieron algunas declaraciones dirigidas a la afición rojiblanca.

"Estamos muy contentas e ilusionadas por lo que se viene. Las cuatro vienen a aportarnos dentro y fuera de la cancha, son cuatro extraordinarias personas. No solo vienen a aportar talento, también todo lo que se necesita para alcanzar el objetivo que buscamos. Saben de la responsabilidad que significa portar este escudo. Vienen con mucha ilusión, con mucho compromiso, pensando en el trabajo colectivo y en el desarrollo personal", mencionó Nelly Simón.

Dorsales oficiales de las refuerzos | Imago7

Uno de los detalles que se dieron a conocer en la presentación fueron los nuevos dorsales con los que estas nuevas jugadoras afrontarán el nuevo torneo: Cristina Ferral usará el 5, Eva González el 16, Mayra Pelayo el 13 y Jasmine Casarez el 23. Se espera que todas debuten en el primer partido de Chivas el próximo 4 de enero ante Atlético San Luis en el Estadio Akron.

Palabras de las recién llegadas al Rebaño

Un par de estas nuevas futbolistas rojiblancas tienen pasado americanista: Mayra Pelayo y Eva González; sin embargo, al no haber sesión de preguntas, no se les pudo cuestionar al respecto de esta situación, por lo que solamente dieron algunas declaraciones con un pequeño turno cada una.

"Estoy agradecida porque Chivas Femenil me dio la oportunidad de aportarle a estos colores, es un equipo con mucha historia. Han invertido un montón en el futbol femenil y se nota. Con todos esos esfuerzos y las jugadoras que tenemos, pondremos el nombre del club muy en alto", mencionó Pelayo. "Tengo un sentimiento muy bonito de llegar a la cancha y ser parte de Chivas Femenil, y de que la afición está conmigo. Estoy súper emocionada y motivada de estar aquí", dijo González.

Cuatro nuevas jugadoras | Imago7

Las otras dos jugadoras tienes un pasado muy importante, pues Cristina Ferral es figura de Tigres con seis campeonatos en su palmarés, mientras que Jasmine Casarez es la máxima goleadora de Bravas de Juárez con 47 tantos en toda su estadía con las fronterizas.

"Muchas gracias a todos los chivahermanos que me han recibido de una manera muy bonita, vengo con esa ambición de buscar un título para este club", dijo Ferral. "Voy a crecer muchísimo aquí y es algo que quería. Estoy contenta y lista para adaptarme al estilo que me piden, por cómo me recibieron y con ganas de ya jugar", complementó Casarez.