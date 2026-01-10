¿Hubo ultimátum en América? Kevin Álvarez rompe el silencio sobre posible salida de las Águilas

Tras semanas de incertidumbre y constantes rumores que lo colocaban fuera del nido, Kevin Álvarez ha decidido alzar la voz. Luego de empate ante Xolos que marca el arranque del Clausura 2026 para las Águilas, el lateral derecho del América desmintió categóricamente las versiones que aseguraban que la directiva le había condicionado su permanencia en el club.

Kevin Álvarez seguirá en América | IMAGO

"Todo eso son mentiras"

Álvarez fue contundente al abordar las noticias que sugerían que el cuerpo técnico o la directiva azulcrema ya no contaban con él para esta temporada. El defensor mexicano aclaró que su relación con la institución es sólida y que nunca existió una advertencia sobre su continuidad.

"En ningún momento nadie me dio un ultimátum, todo eso son mentiras".

"Yo con el club estoy muy bien y tengo contrato".

Autocrítica tras el semestre anterior

A pesar de la alegría por el tricampeonato obtenido por el equipo, Kevin no huye a la responsabilidad por su nivel individual durante el torneo pasado. El jugador reconoció que no estuvo a la altura de las expectativas y aceptó su parte de culpa en los momentos difíciles que atravesó el conjunto de Coapa.

Kevin Álvarez habla en zona mixta | IMAGO7

"Fuimos tricampeones pero claro que duele el último torneo por la forma en la que nos fuimos. Asumo que fue un momento difícil y que fue gran parte de mí, pero así es el fútbol", declaró con sinceridad.

El objetivo: Seguir sumando títulos

Con los rumores despejados, el lateral se enfoca plenamente en recuperar su mejor versión física y futbolística. Álvarez recalcó su compromiso con la afición y con el proyecto deportivo del América, asegurando que seguirá trabajando para ampliar la vitrina de trofeos de las Águilas en este 2026.