Idrissi descarta motivación adicional para enfrentar al América

El atacante de los Tuzos del Pachuca, Oussama Idrissi, compartió sus perspectivas previo al compromiso del próximo domingo frente al Club América. A pesar del historial reciente entre ambas instituciones y el interés que el conjunto azulcrema mostró por sus servicios en temporadas pasadas, el futbolista señaló que el partido representa un compromiso regular en el calendario de la Liga MX.

Idrissi descarta motivación por América | IMAGO7

Declaraciones sobre la motivación del encuentro

Idrissi fue cuestionado sobre si enfrentar al actual bicampeón genera un incentivo distinto en comparación con otros rivales del torneo. Al respecto, el jugador priorizó el análisis del funcionamiento colectivo de su equipo.

“El tema del América... Para mí no tiene un extra de motivación. Para mí viene un rival fuerte y para nosotros es el momento para mostrar en qué punto estamos. Para lograr cosas importantes debes enfrentar a cualquier equipo y tienes que estar bien para lograr una victoria”.

América buscó fichar a Idrissi en el pasado | IMAGO7

Análisis del rival y preparación del partido

Sobre el presente del Club América, que no atraviesa su mejor racha de resultados, el extremo marroquí descartó cualquier exceso de confianza y destacó la calidad técnica de la plantilla rival, así como la complejidad de los antecedentes directos.

“Aunque América no ha ganado, vamos a enfrentar a un rival que tiene mucha calidad. En los últimos años disputamos partidos muy complicados contra ellos, pero el domingo vamos a pelear para ganar. A nosotros no nos importa si el rival viene muy motivado o no, tenemos que centrarnos en nosotros mismos para demostrar que somos capaces de enfrentar a cualquier rival”.

El equipo hidalguense continuará con su preparación para recibir a la escuadra dirigida por André Jardine, buscando sumar puntos que les permitan escalar posiciones en la clasificación general.