A 67 días del Mundial: Pelé, un mural y un engaño. La historia oculta del Club Providencia en México 70

En la memoria colectiva del futbol, el Mundial de México 1970 ocupa un lugar privilegiado. Fue el torneo en el que Brasil deslumbró al mundo con un equipo considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, fuera de los grandes estadios y las jugadas históricas, existen historias poco conocidas que también forman parte de ese capítulo dorado. Una de ellas ocurrió en Guadalajara, en el Club Providencia.

Brasil fue un equipo imparable en el Mundial de 1970 | MexSport

La historia de cómo Brasil terminó alojado en el Club Providencia es, por sí misma, extraordinaria. De acuerdo con relatos, los fundadores del club acudieron al aeropuerto de Guadalajara el día de la llegada de la selección brasileña y se hicieron pasar por parte de la comitiva oficial enviada por la Federación Mexicana de Futbol. Bajo ese engaño, trasladaron al equipo a sus instalaciones deportivas.

Cuando los organizadores del Mundial llegaron para corregir la situación, se encontraron con una sorpresa: los jugadores brasileños ya se sentían cómodos en el lugar y se negaron a cambiar de sede. Así, el Club Providencia se convirtió en el cuartel general de una de las selecciones más emblemáticas en la historia del futbol.

Carlos Alberto, capitán de Brasil, recibe la Jules Rimet de manos de Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de México en 1970 | MEXSPORT

El vínculo entre Pelé y este sitio no quedó en una simple anécdota. En el mundo existen únicamente dos placas que conmemoran sus mil goles: una se encuentra en el Maracaná, el escenario donde alcanzó la histórica cifra; la otra está en el Club Providencia de Guadalajara. Este gesto refleja el cariño y la importancia que ese lugar tuvo para el llamado “Rey del Futbol”.

Placa conmemorativa en honor a Pelé en el Club Providencia l clubprovidenciafc

Hoy, entre muros y recuerdos, el Club Providencia guarda una historia que pocos conocen, pero que conecta a Guadalajara con uno de los momentos más brillantes del deporte mundial. Una historia donde el ingenio, el arte y el futbol se cruzaron para dejar una huella imborrable.

España vs Brasil en 1986 | @Rancoma_

Pocos saben que la selección brasileña eligió este club como su lugar de concentración durante el torneo. Aún menos conocen que en su interior se resguarda una pieza artística única: una cúpula pintada por el muralista moreliano José María de Servín, la cual fue firmada nada menos que por Pelé.

El mural fue concluido en 1970 y originalmente tenía la función de embellecer la biblioteca del club. La obra, sin embargo, adquirió un valor histórico inesperado cuando el propio Pelé dejó su firma en ella, convirtiéndola en un símbolo que une el arte y el deporte.

Pelé había brillado con Brasil en el Mundial de México 1970

Meses antes de llegar a México, el astro brasileño ya había escrito su nombre en la historia del futbol. El 19 de noviembre de 1969, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Pelé anotó su gol número mil en un partido contra el Vasco da Gama. La hazaña lo consolidó como una leyenda viviente y fue celebrada en todo el mundo.

Siete meses después, en pleno Mundial, Pelé protagonizó una escena que hoy parece impensable. Sin mayor protocolo ni medidas de seguridad, subió una escalera de aproximadamente tres metros para firmar la cúpula del salón principal del club. Ese espacio, con el tiempo, adoptaría el nombre de “Salón Pelé”, en honor al gesto del jugador.