Adiós al precopeo: Vigilarán venta de alcohol previo al México vs Portugal en el Estadio Banorte

El clásico “precopeo” antes del futbol podría quedarse en pausa. De cara al partido amistoso entre México y Portugal, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo especial para evitar la venta irregular de alcohol en las inmediaciones del Estadio Banorte.

El encuentro se disputará el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, pero las acciones de vigilancia comenzarán desde el viernes 27 y se extenderán hasta un día después del partido.

Autoridades realizarán un operativo especial para evitar la venta irregular de alcohol / FB @MiSeleccionMX

¿Qué busca el operativo en el Estadio Banorte?

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) detalló que el operativo tendrá un enfoque de prevención, pero también de sanción para quienes incumplan la normativa.

Las autoridades realizarán recorridos y visitas para:

Evitar la venta de alcohol a menores de edad

Prohibir la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto

Vigilar el respeto a horarios y funcionamiento legal de los establecimientos

El INVEA vigilará que no se altere el orden por la venta de alcohol en los negocios / Redes Sociales

En caso de irregularidades, los negocios podrían enfrentar consecuencias inmediatas.

Habrá clausuras si no cumplen

Aunque la intención principal es generar conciencia entre comerciantes, el INVEA fue claro: habrá mano dura.

El Personal Especializado en Funciones de Verificación podrá colocar sellos de suspensión de actividades a los establecimientos que infrinjan la ley, especialmente aquellos que propicien disturbios o alteren el orden público.

Las acciones de vigilancia comenzarán desde este viernes 27 y se extenderán hasta un día después del partido / FB: @MiSeleccionMX

Llamado a comerciantes y aficionados

El Gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, hizo un llamado a respetar las reglas para garantizar la seguridad durante el evento.