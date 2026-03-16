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Empelotados

Alfredo Adame festeja con Julio César Chávez su victoria en Ring Royale

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:53 - 16 marzo 2026
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El actor tuvo como consejero a la leyenda más grande del boxeo en México, "El Gran Campeón Mexicano"

En una noche donde la técnica superó al rencor, Alfredo Adame logró lo que parecía una misión imposible: noquear a Carlos Trejo tras dos décadas de rivalidad. Sin embargo, más allá de los golpes en el cuadrilátero, la narrativa de la victoria en Ring Royal tiene un protagonista inesperado fuera de las cuerdas: Julio César Chávez.

El derechazo de Adame a Trejo resultó contundente para llevarse la victoria/Ring Royale

JULIO CÉSAR CHÁVEZ Y SU APOYO A ALFREDO ADAME

La presencia de la máxima leyenda del boxeo mexicano en el evento no fue meramente protocolaria. Según reveló el propio Adame tras el combate, Chávez fue su guía estratégico en los momentos de mayor tensión previo al arranque del combate.

Adame dijo estar dispuesto a darle la revancha a Trejo/Ring Royale

Antes de que sonara la campana inicial, "El Gran Campeón Mexicano" visitó a Adame en la intimidad del vestidor. En ese encuentro, Chávez compartió su experiencia y le brindó consejos específicos de guardia y golpeo que, a la postre, se convirtieron en la llave maestra para conectar el KO definitivo contra "El Cazafantasmas", así lo reveló el propio Adame.

ABRAZO DE 'EL GRAN CAMPEÓN MEXICANO'

La conexión entre el actor y el campeón se hizo evidente no solo en el discurso de victoria de Adame, quien dedicó una mención honorífica a su mentor, sino también en los festejos privados.

Al finalizar la contienda, Julio César Chávez regresó al camerino de Adame para validar el desempeño de su pupilo. El emotivo momento culminó en un abrazo que selló la alianza entre el espectáculo y la disciplina deportiva, dejando claro que, para Adame, este triunfo no hubiera sido posible sin la mística y el respaldo del "César del Boxeo".

El agradecimientos de Alfredo Adame a Julio César Chávez fue visto por casi cinco millones de personas que seguían la transmisión en vivo y el abrazo posterior al combate también se hizo viral en redes sociales, por lo que todo México se enteró de el gran gesto de el más grande pugilista en la historia de este país.

Julio César Chávez y Alfredo Adame | X: @AdameGoldenBoy
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