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Futbol

¡Alianza estratégica! FMF y RFEF firman acuerdo de colaboración

FMF y RFEF firman acuerdo l FMF
Ramiro Pérez Vásquez 16:27 - 10 abril 2026
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Ambas federaciones buscan capacitar entrenadores, árbitros y personal técnico

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) han entrelazado sus caminos para firmar un acuerdo de colaboración que buscará capacitar entrenadores, árbitros y personal técnico a través de mejores prácticas que desarrollen el futbol de ambos países.

A través de un documento expuesto por la FMF resalta a los involucrados para hacerse posible el acuerdo, especialmente por el Comisionado Presidente de la FMF, Mikel Arriola y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, todo esto tras un recorrido en las instalaciones del CAR.

Rafael Louzán y Mikel Arriola l FMF

Asimismo, se resalta que el marco de colaboración incluye también la posibilidad de realizar encuentros de preparación entre las diferentes selecciones nacionales varoniles y femeniles en el mediano y largo plazo.

¿Qué dijo Mikel Arriola?

Mikel Arriola expresó sus sensaciones ante esta colaboración que ayudará sin duda al futbol mexicano: “En la Federación Mexicana de Futbol nos enorgullece recibir en el CAR al presidente de la RFEF, Rafael Louzan, y al Director General, Manuel Lalinde.”

“Agradecemos mucho su visita y la firma de este convenio que para el futbol mexicano es muy importante por la necesidad que tenemos de promover la capacitación, el desarrollo de las mejores prácticas y la exportación de jugadores a Europa", expresó el dirigente.

Acuerdo entre FMF y RFEF l FMF

Por su parte, Rafael Louzán también mostró el agradecimiento por el acogimiento recibido: “Nos sentimos en casa. El talento lo dan los jugadores, pero hay que darles las herramientas”, detalló en referencia al CAR que fue reinagurado recientemente. 

¿Qué contempla el convenio?

La FMF resalta que el convenio contempla la implementación de iniciativas orientadas al desarrollo técnico y el fortalecimiento de estructuras deportivas y administrativas, así como el impulso en distintas áreas como el futbol femenil y el desarrollo de talento.

México y España unidos l FMF

Entre los objetivos se encuentran: Programas de capacitación para entrenadores, árbitros y personal técnico; intercambio de conocimiento y mejores prácticas en áreas deportivas y administrativas; visitas técnicas e institucionales entre ambas organizaciones; organización de partidos entre las diferentes categorías de Selecciones Nacionales, así como el desarrollo de proyectos conjuntos para el crecimiento del futbol.

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