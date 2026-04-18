¡Histórico! Marie-Louise Eta debuta como entrenadora de Union Berlín

El nombre de Marie-Louise Eta se colocó en el foco internacional tras su histórico debut como entrenadora en la Bundesliga, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un partido dentro de las cinco grandes ligas de Europa. Su presentación al frente del Unión Berlín generó una amplia atención mediática durante toda la semana previa.

El escenario no pudo ser otro que el An der Alten Försterei, donde la expectativa alcanzó su punto máximo desde el momento en que la estratega salió del túnel hacia el terreno de juego. Cámaras y reflectores siguieron cada movimiento de Eta, en un contexto que marcó un momento relevante dentro del futbol profesional europeo.

Marie-Louise Eta, entrenadora de Unión Berlín I AP

Un debut histórico en medio de gran expectación

Para su primer partido, Eta introdujo varios cambios respecto al último once utilizado por Steffen Baumgart. Apostó por modificaciones en las bandas con la inclusión de jugadores experimentados, reforzó el mediocampo junto a Rani Khedira y planteó una propuesta con mayor vocación ofensiva.

Patrick Wimmer del Wolfsburg tras anotar a Unión Berlín en la Bundesliga I AP

Sin embargo, el planteamiento inicial no evitó que el VfL Wolfsburgo tomara la ventaja en los primeros minutos del encuentro. Apenas transcurridos diez minutos, Patrick Wimmer condujo desde el mediocampo y definió con un disparo colocado que superó al guardameta rival.

El conjunto local intentó reaccionar de inmediato. Generó aproximaciones claras con intervenciones ofensivas que exigieron al arquero rival y con remates que no lograron concretarse, lo que mantuvo el marcador en desventaja durante la primera mitad.

Victoria del Wolfburgo ante Unión Berlín en la Bundesliga I AP

¿Cómo se desarrolló el partido en el debut de Eta?

En el arranque del segundo tiempo, el Wolfsburgo amplió la diferencia tras un robo en campo rival que culminó con un disparo de Pejcinovic desde fuera del área, lo que complicó el panorama para el equipo dirigido por Eta.

A pesar del marcador adverso, Unión Berlín insistió en ataque y generó nuevas oportunidades, incluyendo un remate al poste y una jugada clara en los minutos finales que no pudo concretarse ante el arquero rival.

El encuentro concluyó con derrota para el conjunto local, resultado que marcó el estreno de Marie-Louise Eta en el banquillo. Más allá del marcador, su debut quedó registrado como un hecho histórico en el futbol europeo, mientras que Unión Berlín se mantiene en una posición comprometida en la tabla, a seis puntos de la zona de relegación con cuatro jornadas por disputar.