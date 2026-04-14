Andoni Iraola saldrá del Bournemouth al finalizar su contrato este verano

AFC Bournemouth no contará más con Andoni Iraola en su banquillo. El club inglés anunció por medio de un comunicado la salida del español en el verano de 2026 cuando finalice su contrato.

Dentro del escrito que el club publicó en sus cuentas oficiales, indicó que la decisión de no continuar fue por parte de Andoni, subrayando que respetan la decisión del profesor y le desean éxito en su proyectos venideros.

Iraloa aplaudiendo tras el fin de un partido l AP

El estratega ibérico se ha convertido en un director técnico codiciado en Europa tras los tres años que estuvo al frente del equipo inglés. Por el momento se desconoce si Iraola ha hablado con algún otro equipo dentro de la Premier League, pero se sabe que está abierto a escuchar ofertas.

La más reciente victoria del entrenador usurbildarra, fue ante Arsenal, donde los Cherries sacaron una victoria importante por marcador de 2-1. El favorable resultado dejó a las cerezas en el lugar 11 de la tabla.

Tiago Pinto se deshace en elogios para Iraola: "Andoni es alguien a quien admiro mucho"

Iraola durante un partido l AP

El director deportivo del AFC Bournemouth, Tiago Pinto, aprovechó para elogiar el trabajo del español y le brindó palabras de admiración y agradecimiento por los tres años quen estuvo al frente del equipo.

"Andoni es alguien a quien admiro mucho, tanto como entrenador como persona. Su atención al detalle, su inteligencia táctica y su capacidad para sacar lo mejor de los jugadores es algo que hemos podido comprobar a diario. Hemos seguido observando la evolución de los jugadores bajo su dirección, tanto aquí en el AFC Bournemouth como ahora en algunas de las mejores ligas de Europa. Por supuesto, respetamos su decisión y le agradecemos todo lo que ha hecho por este club de fútbol durante los últimos tres años", detalló el dirigente portugués.