Caso ‘Tía Paty’: Uno de los detenidos es hijo de famosa fan de Rayados

El caso de La Tía Paty sigue generando reacciones en Monterrey, luego de que se diera a conocer que uno de los dos administradores de los grupos de Telegram e Instagram, mediante los cuales se “quemaba” a las personas con contenido comprometedor y luego se les extorsionaba, es hijo de una conocida aficionada del club de futbol Rayados, identificada como ‘La Señora Lozano’.

Astrid 'N' y César 'N' son señalados de estar detrás de las redes sociales de La Tía Paty/Fiscalía Nuevo León

Detención de los presuntos administradores

Fue el pasado miércoles cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de Astrid ‘N’ y César ‘N’, acusados por su presunta participación en la operación de cuentas en redes sociales utilizadas para la difusión de contenido y la exigencia de pagos a cambio de su retiro.

También se les investiga por presuntos vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como por el uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.

Las dos personas señaladas como administradoras de las redes sociales de La Tía Paty fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa en curso por parte de la Fiscalía del estado.

Las personadas detenidas son acusadas de los presuntos delitos de extorsión, trata de personas y suplantación de identidad/X: @L0Nadia

El vínculo con ‘La Señora Lozano’

Más allá de que esta noticia significó el fin de una etapa de terror para muchas personas —víctimas de exposición de contenido comprometedor y posterior extorsión—, así como para mujeres que fueron incluidas en un catálogo para ser ofrecidas a los “sobrinos” (usuarios) de La Tía Paty, también destapó la identidad de quienes estaban detrás de este perfil.

Uno de los detenidos fue identificado por la Fiscalía como César ‘N’, quien, de acuerdo con medios locales, es hijo de ‘La Señora Lozano’, una reconocida aficionada de los Rayados de Monterrey, famosa por su apasionado apoyo al equipo.

¿Quién es ‘La Señora Lozano’?

Esta mujer ha sido noticia en diferentes ocasiones, ya que suele presentarse afuera de El Barrial, las instalaciones donde entrena el equipo de Monterrey.

Ahí, acostumbra felicitar a los jugadores cuando tienen buenos resultados o reclamarles por su bajo nivel, llegando incluso a llevarles huevos en alguna ocasión para exigirles mayor entrega en la cancha.

La Señora Lozano es una recalcitrante aficionado de los Rayados de Monterrey/X: @SraLozano26

Reacciones en redes sociales

Hasta el momento, ‘La Señora Lozano’ no se ha pronunciado en redes sociales sobre la detención de su supuesto hijo por su presunta relación con el perfil de La Tía Paty. Sin embargo, la noticia ha generado todo tipo de reacciones: desde burlas y memes, hasta mensajes de apoyo hacia la aficionada de Rayados.