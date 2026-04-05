César Montes se rencuentra con el gol en la liga de Rusia

El defensor mexicano César Montes volvió a hacerse presente en el marcador en la reanudación de la liga rusa, aunque su equipo, el Lokomotiv Moscú, no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo ante el Spartak Moscú en un enfrentamiento entre clubes de la capital.

César Montes | @josejuangelmx

El compromiso, disputado tras la pausa por la Fecha FIFA, captó la atención por tratarse de dos equipos de Moscú, en un choque que, sin ser considerado clásico, suele generar expectativa por el contexto competitivo y la cercanía geográfica.

El Lokomotiv llegaba con aspiraciones de mantenerse en la pelea por el liderato de la Premier League rusa, ocupando la tercera posición y siguiendo de cerca al Krasnodar, que se mantiene como puntero del campeonato.

César Montes en Rusia | @asrielebp

Montes responde con gol y liderazgo

Fue al minuto 22 cuando César Montes apareció en el área rival para abrir el marcador. Tras un tiro de esquina, el zaguero mexicano se elevó en el segundo poste y conectó un potente remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes, dejando sin oportunidad al guardameta rival.

La anotación desató la euforia en las gradas, donde la afición del Lokomotiv celebró con intensidad un tanto que alimentaba la ilusión de mantenerse en la lucha por el título en la recta final del torneo.

Con este gol, Montes firmó su tercera anotación desde su llegada al club, consolidándose no solo como un elemento clave en defensa, sino también como una opción constante en jugadas a balón parado.

César Montes en el nuevo túnel del Estadio Banorte | Imago7

Spartak reacciona y sentencia el partido

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda mitad. El Spartak ajustó su planteamiento y logró revertir el marcador con goles de Ezequiel Barco al minuto 66 y Pablo Solari al 83, aprovechando los espacios y el desgaste del conjunto rival.

La situación se complicó aún más para el Lokomotiv tras la expulsión de Evgeny Morozov, lo que dejó al equipo en inferioridad numérica en un momento clave del encuentro.

El resultado representa un golpe importante para las aspiraciones del Lokomotiv, que veía en este partido una oportunidad para acercarse al liderato. A pesar de que aún quedan jornadas por disputarse, el margen de error se reduce y la presión aumenta en la pelea por el campeonato.

César Montes, central del Tri | MEXSPORT