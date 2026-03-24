Chile 62 y Brasil 2014. Los mundiales en los que México clasificó por la vía del Repechaje

La Selección Mexicana es un constante participante en las justas mundialistas, la última vez que México no participó en un Mundial fue previo a la Copa del Mundo de Italia 90 donde se le castigó por el escándalo del "Cachirulazo".

A México se le han presentado escenarios complicados al momento de jugar una Clasificación a las Copas del Mundo, como fue en las Elimantorias rumbo a Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, por mencionar algunos.

Existen dos Eliminatorias Mundialistas que son recordadas cómo aquellas donde el combinado nacional estuvo a prácticamente nada de no clasificar al máximo torneo del futbol y recurrió al Repechaje Intercontinental

El repechaje impuesto rumbo a Chile 1962

Selección Mexicana en 1962 l MEXSPORT

Nos remontamos a las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Chile 1962. México participó en los partidos clasificatorios al Mundial de la zona de Concacaf y se llevó contundentes victorias sobre sus adversarios. El problema surgió cuando la FIFA determinó que el combinado azteca solo tendría derecho a medio boleto al torneo mundialista debido a que iba a ser realizado en el Continente Americano.

Seleccionado Nacional en 1962 l MEXSPORT

Con esta decisión, México tuvo que enfrentar a Paraguay en un repechaje a doble partido, dónde finalmente México se terminó llevando la victoria y clasificando a Chile 1962. En ese entonces el equipo nacional era dirigido por Ignacio Trelles, la Ida fue para México 1-0 y la Vuelta terminó con empate a cero goles.

La desastroza eliminatoria rumbo a Brasil 2014

Selección Mexicana en 2014 l MEXSPORT

La más recordada eliminatoria hasta el momento en la historia reciente de la Selección Mexicana. El clasificatorio de Concacaf rumbo a Brasil 2014 ha sido el proceso más difícil que México ha enfrentado en los últimos 12 años. Esta ha sido la eliminatoria donde el combinado nacional estuvo más que cerca de quedar fuera del mundial.

Un hexagonal final para el olvido y cuatro cambios de entrenadores definieron el proceso de México en busca de un boleto al Mundial que se disputaría en el país carioca.

Pasando por José Manuel de la Torre, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vicetich y Miguel Herrera, finalmente México consiguió clasificarse a la justa tras ganar el repechaje ante Nueva Zelanda donde ganó la ida 5-1 y la Vuelta 4-2. Antes de eso, el combinado nacional permanecía en el cuarto lugar de su grupo con 11 puntos y estuvo al menos 10 minutos fuera del Mundial.