Futbol

Diego Barbosa es presentado como refuerzo de Xolos para el Apertura 2023

Diego Barbosa es presentado como refuerzo de Xolos para el Apertura 2023 | INSTAGRAM: @xolos
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:15 - 09 junio 2023
El lateral derecho fue clave en el bicampeonato de Atlas con Diego Cocca

Los Xolos de Tijuana anunciaron su primer refuerzo de cara al Apertura 2023. Diego Barbosa, lateral derecho procedente de Atlas, es la nueva incorporación para el cuadro fronterizo.

El mexicano de 26 años llega a los Xolos luego de su paso por Atlas, donde además de ser parte del bicampeonato, se convirtió uno de los laterales derechos más destacados del futbol mexicano.

Barbosa surgió de la cantera de Atlas; sin embargo, antes de consolidarse en Primera División pasó por Venados de Mérida y Dorados de Sinaloa, donde fue dirigido por Diego Armando Maradona.

Ya con los Zorros, el jalisciense fue parte fundamental del esquema de Diego Cocca con el que el cuadro rojinegro rompió su sequía de títulos en Liga MX y logró el bicampeonato en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Barbosa ya se encuentra en la ciudad de Tijuana realizando pretemporada con los canes aztecas al parejo del grupo y se encuentra preparado para ser parte de la REVOLUXION”, informó el cuadro tijuanense.

En su última temporada con Atlas, Diego Barbosa disputó 17 partidos entre temporada regular y Liguilla.

