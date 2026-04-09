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Edomex va por nueva Ley de Salud tras más de 20 años sin legislación propia

El Estado de México avanza en la creación de una nueva Ley de Salud. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:54 - 09 abril 2026
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El Estado de México avanza en la creación de una nueva Ley de Salud que busca actualizar el sistema sanitario con un enfoque integral, preventivo y con perspectiva de derechos

Después de más de dos décadas sin una legislación estatal independiente en materia de salud, el Estado de México ya analiza una nueva Ley de Salud que pretende reorganizar y fortalecer el sistema sanitario en la entidad.

Desde 2001, la regulación en este rubro se integró al Código Administrativo, por lo que actualmente no existe una ley específica que atienda de forma directa las necesidades del sector en el estado.

La iniciativa busca modernizar el sistema de salud en la entidad más poblada del país. / iStock

¿Qué propone la nueva Ley de Salud?

La iniciativa, presentada ante el Congreso mexiquense, plantea un modelo más amplio que no solo se enfoque en la atención de enfermedades, sino también en su prevención.

Entre los puntos principales destacan:

  • Garantizar el derecho a la salud en todas sus etapas: prevención, atención, rehabilitación y cuidados paliativos.

  • Reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos.

  • Fortalecer la coordinación entre instituciones públicas y privadas.

  • Incorporar un enfoque de derechos humanos, así como perspectiva de género e interculturalidad.

  • Impulsar la modernización del sistema, incluyendo herramientas digitales como expedientes clínicos electrónicos.

El objetivo es contar con un marco legal actualizado que responda a la realidad actual de la entidad, la más poblada del país.

El proyecto contempla fortalecer la atención médica desde la prevención. / iStock

Más de 20 años sin una ley específica

Aunque el Estado de México cuenta con regulación en materia de salud, esta se ha mantenido dentro del Código Administrativo durante más de 20 años, sin una ley propia que concentre y ordene las políticas públicas del sector.

Especialistas y autoridades han señalado que contar con una legislación específica permitiría mejorar la coordinación institucional y la planeación de los servicios de salud.

Autoridades buscan reducir desigualdades en el acceso a servicios de salud en el Edomex. / iStock

¿Qué sigue para su aprobación?

La propuesta ya fue turnada al Congreso local, donde será analizada en comisiones antes de su eventual discusión en el pleno.

También se contempla la realización de foros y consultas para enriquecer el contenido de la iniciativa con la participación de especialistas en salud.

La nueva ley plantea un enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género. / iStock
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