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Futbol

El gusto de Adonai Escobedo por expulsar a jugadores de Tigres

Adonai Escobedo durante un partido l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 00:59 - 23 marzo 2026
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El árbitro central le ha mostrado la tarjeta roja tres veces en cinco partidos a jugadores de Tigres

Adonai Escobedo es un árbitro de Liga MX que se ha vuelto una figura tras sus recientes polémicas, ya que es un colegiado que saca muchas tarjetas en los partidos que pita, sobre todo con Tigres.

Adonai Escobedo pitando en Concacaf l MEXSPORT

Con respecto a un cálculo que se hizo recientemente sobre los últimos cinco partidos que Adonai Escobedo dirigió a Tigres. El central le ha mostrado tarjeta roja a tres jugadores.

Expulsión a Guido Pizarro

En el Clausura 2025 durante el partido contra Atlas, Guido Pizarro vio la tarjeta roja tras una zancada por detrás a un jugador de los zorros mientras realizaba un contragolpe.

Expulsa a André Pierre- Gignac
Adonai le muestra la tarjeta roja a Gignac l MEXSPORT

André Pierre- Gignac ha sido uno de los jugadores de Liga MX a quien menos tarjetas le han mostrado, pero con Adonai Escobedo esto cambió ya que tras darle un codazo al rival, el central Escobedo tuvo que enseñarle la doble amarilla y por ende expulsarlo.

Diego 'Chicha' Sanchez expulsado contra Bravos de Juárez
Escobedo yendo al VAR a revisar la jugada l MEXSPORT

Nuevamente se presentó una situación donde Adonai Escobedo expulsó a un jugador de Tigres, en este caso, Diego 'Chicha Sánchez metió una barrida por detrás a un jugador de Bravos de Juárez, en un principio solo se le mostró la tarjeta amarilla.

Tras la polémica, el árbitro fue llamado al VAR para revisar la jugada más de cerca. Al finalizar la revisión, el central determinó entrada con fuerza excesiva y cambió la amarilla por roja para 'Chicha' Sánchez.

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