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Futbol

El mensaje de Luis Chávez al regresar de su lesión

Luis Chávez con Dinamo Moscú previo a su lesión | INSTAGRAM
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:30 - 29 marzo 2026
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El jugador mexicano ha regresado en un momento óptimo a solo meses de la Copa del Mundo

Fueron largos nueve meses para que Luis Chávez regresara a la competencia en una cancha de futbol con el Dynamo de Moscú y lo hizo en un duelo ante FC Tver.

A tan solo un par de meses para la Copa del Mundo, el mediocampista mexicano ha vuelto a pisar un campo, por lo que no se sabe si estará presente en la lista final de Javier Aguirre para o incluso para iniciar el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

Luis Chávez trabaja para regresar al terreno de juego tras su lesión | INSTAGRAM

El regreso de LC24

A través de sus redes sociales, Luis Chávez dio un mensaje con respecto a lo que ha sido su ausencia, pero más importante, a lo que significa su regreso, pero ha dejado claro que no se encuentra en la mejor calidad de sus condiciones.

Después de casi 9 meses de mi operación volví a jugar un partido de fútbol. Y aunque se que todavía me falta para estar al 100%, es un paso importante en las metas y objetivos que me tracé al arrancar mi recuperación. Agradecido siempre con Dios por darme la oportunidad de trabajar para poder recuperarme

Las reacciones no se han hecho esperar, pues algunos de sus compañeros o ex, ya sean de equipo o de selección han mostrado mucho cariño y buenos sentimientos por el regreso del autor del mejor gol mexicano en el Mundial de Qatar 2022. El posteo cuenta con reacciones de jugadores como Luis Romo, Nicolás Benedetti y más.

Sin embargo, más allá de que esto ha sido una buena noticia para el entorno mexicano, no todos, ni siquiera él, se encuentran optimistas al respecto, pues no se sabe si podrá regresar de la mejor manera para ser parte de un Tri que aún sigue probando a varios jugadores para poderlos incluir en la lista del Mundial.

¿Qué le había pasado a Chávez?

Luis Chávez vivió uno de los momentos más complicados de su carrera en junio de 2025, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección Mexicana. La gravedad de la lesión, confirmada por resonancia magnética, obligó al mediocampista a someterse a una intervención quirúrgica y a iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Luis Chávez, futbolista del Dinamo Moscú, en su regreso a las canchas | IG:@fcdynamo

La recuperación lo mantuvo fuera de las canchas por cerca de nueve meses, dejándolo fuera de la Copa Oro 2025 y de gran parte de la temporada con el Dinamo Moscú. No fue sino hasta marzo de 2026 cuando logró volver a la actividad, marcando así el cierre de un proceso exigente que puso a prueba su fortaleza física y mental.

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