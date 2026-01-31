Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Emma Watson es recibida con pastelazo en los Tigres Femenil

Emma Watson en su cumpleaños l X:TigresFemenil
Ramiro Pérez Vásquez 19:42 - 30 enero 2026
La mediocampista escocesa celebró sus 20 años

La recién llegada Emma Watson comienza a escribir sus primeras líneas en el futbol mexicano y ya vivió una de las tradiciones más arraigadas dentro de los vestidores de la Liga MX Femenil. La jugadora fue celebrada por sus compañeras de Tigres Femenil con el clásico pastelazo de cumpleaños, una muestra de integración inmediata al grupo felino.

Watson, quien arribó recientemente a México para incorporarse al conjunto regiomontano, celebró sus 20 años de edad rodeada del plantel auriazul. El festejo se dio al término de una sesión de entrenamiento, cuando el cuerpo técnico dio paso a uno de los momentos más esperados por cualquier cumpleañera dentro del futbol.

Tradicional pastelazo 

Como marca la costumbre, la futbolista fue sorprendida con un pastel que terminó estampado en su rostro, entre risas, aplausos y bromas por parte de sus compañeras. Lejos de incomodarse, Emma tomó el momento con buen humor, mostrando complicidad y sonrisas que reflejan su rápida adaptación al equipo.

Además del pastelazo, no faltó la tradicional porra de cumpleaños, entonada con fuerza por todo el vestidor. El gesto simboliza la unión del grupo y la bienvenida definitiva para una jugadora que apenas comienza su camino en el futbol mexicano, pero que ya se siente parte del entorno.

Foto del CL2026 de Tigres Femenil l X:TigresFemenil

La celebración fue compartida en redes sociales del club, donde Tigres Femenil destacó el ambiente positivo que se vive dentro del plantel y el compañerismo que caracteriza a la institución. Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre la afición, que celebró el buen clima interno del equipo.

Emma Watson se suma así a una larga lista de futbolistas que han vivido esta tradición en la Liga MX Femenil, una práctica que, más allá de la broma, fortalece los lazos entre jugadoras y refuerza el sentido de pertenencia dentro del vestidor.

Emma Watson l X:TigresFemenil

¿Se adaptará a la Liga MX Femenil? 

En lo deportivo, la joven futbolista continúa su proceso de adaptación al ritmo y exigencia del futbol mexicano, con el objetivo de ganarse un lugar en la rotación del equipo dirigido por Tigres, uno de los clubes más dominantes de la categoría.

Con apenas 20 años, Emma Watson no solo celebró un año más de vida, sino también un momento especial en el arranque de su aventura en México, donde ya fue recibida como dicta la tradición y con el respaldo de un vestidor que promete acompañarla dentro y fuera de la cancha.

