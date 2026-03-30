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Futbol

Enzo Fernández coquetea con el Real Madrid: "Me gusta mucho"

Enzo Fernández con la Selección Argentina l AP
Jorge Armando Hernández 14:14 - 30 marzo 2026
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El futbolista del Chelsea ha mostrado su interés en formar parte del equipo español

Enzo Fernández, actual futbolista del Chelsea, ha sido vinculado a rumores con respecto a su posible fichaje con el Real Madrid para la próxima temporada.

El argentino es una pieza clave en el Chelsea que actualmente vive momentos complicados. Hace menos de un mes fue eliminado de la UEFA Champions League ante el actual campeón el Paris Saint Germain. En la Premier League se encuentra en la sexta posición.

Enzo Fernández en el partido ante Mauritania l AP

Fernández fue invitado a un stream junto al influencer Marcos Giles, dentro de las preguntas que se le realizaron al futbolista saltó el tema de en qué ciudad le gustaría vivir, a esto, el volante respondió en tono de indirecta: "Me gusta Madrid, es muy parecida a Buenos Aires".

Inmediatamente tras la declaración del mediocampista, Giles empezó a enumerar los clubes en los cuales le gustaría jugar, aquí Fernández evitó ser muy obvio y solo respondió: "Vamos a ver a donde nos lleva".

Las declaraciones del actual jugador de The Blues, enardecen el hemisferio futbolístico tras una nota de ESPN, donde aseguraban que el argentino estaba en busca de nuevos horizontes tras ser eliminado de la máxima competición europea.

¿Enzo Fernández piensa irse al Real Madrid?
Enzo Fernández jugando con Chelsea l AP

Los dichos del volante del Chelsea dividieron opiniones, pero el futbolista declaró que por el momento está pensando en la Copa del Mundo y espera que el conjunto inglés aún quiera sus servicios cuando termine la justa mundialista.

¿Si se puede garantizar mi continuidad en Chelsea para la próxima temporada? No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después de viene el Mundial y veremos luego.

Liam Rosenior, estratega al mando del equipo azul, salió a dar declaraciones sobre los rumores que vinculan a Fernández con el equipo blanco, Afirmó que tuvo una conversación recientemente con él dónde se reafirmó el compromiso con el equipo campeón del mundo.

Liam Rosenior durante un partido l AP

Tuve una conversación con Enzo. Me dejó muy claro lo feliz que está aquí y lo comprometido que está con el equipo. También me dijo que la traducción fue malinterpretada
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