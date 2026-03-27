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Faitelson revela que Julio ‘Profe’ Ibáñez fue acusado de terrorismo en Sudáfrica

Julio Ibáñez | IMAGO7
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 22:44 - 26 marzo 2026
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El periodista de TUDN fue encarcelado en el país africano

La detención de los periodistas Julio ‘Profe’ Ibáñez y Dani García en Sudáfrica ha escalado a una crisis de proporciones diplomáticas. David Faitelson reveló que las autoridades sudafricanas han imputado cargos de terrorismo a los comunicadores de Televisa, una situación que calificó como una "aberración" y una muestra de total incapacidad policial.

El absurdo legal: Un dron como "arma"

El origen del conflicto fue el uso de un dron para captar imágenes recreativas de la sede mundialista, lo cual fue interpretado como una amenaza por su proximidad a un colegio judío. Faitelson no escatimó en adjetivos para describir la postura de la policía local.

Acusar de terrorismo a dos periodistas deportivos... es ridículo, es absurdo. Yo no sé qué tiene esta gente en la cabeza. Yo creo que nada, absolutamente nada

El periodista cuestionó la falta de una investigación básica que habría revelado la identidad de los enviados: "¿No investigaron acaso quiénes son? Están siendo enviados por una empresa como Televisa, el conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo".

Crítica al sistema sudafricano

Faitelson, quien cubrió el Mundial de 2010 en dicho país, arremetió contra la evolución de la seguridad y las instituciones en Sudáfrica, sugiriendo incluso problemas de fondo más graves.

Me parece que aquí hay un tema de corrupción que es terrible, una policía incapaz de investigar, de tomar una decisión

Además hizo una dura critica social: "Dicen que acabaron con el Apartheid, no estoy muy seguro de eso... recuerdo los cinturones de miseria, miseria en serio, alrededor de las ciudades".

Ante la gravedad de los cargos, Faitelson subrayó que el tiempo de la "discreción" terminó. Aunque inicialmente se guardó silencio por petición de la empresa y las familias para facilitar las negociaciones, el comunicador urgió a una respuesta de Estado.

Me indigna esta situación y lamento mucho lo que está ocurriendo... es realmente inverosímil, no se puede creer. Este tema tendría que haber escalado ya a los niveles de una situación diplomática entre ambos países. Son dos mexicanos acusados de terrorismo, ¡dos periodistas mexicanos!

La situación de Ibáñez y García permanece bajo un estricto seguimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras el gremio periodístico en México cierra filas ante lo que Faitelson cerró describiendo como "una verdadera vergüenza".

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