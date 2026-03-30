Fernando Meira, el diablo lusitano enamorado del infierno

El infierno de unos es el paraíso de otros. Toluca es una de las plazas futboleras con mayor tradición en el país, y la actualidad les ha venido fantástica. Después de un histórico Bicampeonato, el equipo de los Diablos Rojos ha ganado mayor popularidad fuera del país, como el caso del exfutbolista Fernando Meira.

En entrevista con RÉCORD, el exjugador lusitano comentó en qué equipo le hubiera gustado jugar en México, todo como parte de un evento realizado por Puma, en el que leyendas de Portugal convivieron y jugaron con personas en el Jardín Hidalgo de Coyoacán, en la Ciudad de México.

"La pregunta es difícil, pero va a depender del equipo. Yo sigo muy de cerca a Toluca y los partidos en Nemesio Díez son increíbles. Creo que la cancha está siempre con una atmósfera increíble y claro que para un jugador jugar en estadios como el Nemesio Díez lleno, siempre apoyando a su equipo, es algo espectacular. Claro que a mí me gustaría haber jugado acá", comentó Meira.

Fernando Meira, leyenda lusa, en evento en Ciudad de México | EMILIANO ARIAS

¿A qué jugadores mexicanos recuerda Fernando Meira?

El excentral lusitano fue el capitán del equipo del Stuttgart que ganó la Bundesliga en la Temporada 2006/07. En dicha campaña, el equipo alemán tuvo en sus filas a dos baluartes del balompié mexicano: Pavel Pardo y Ricardo Osorio, los cuales Fernando Meira recuerda con mucho cariño.

"Cuando ganas, los recuerdos son positivos. México tenía una gran Selección en 2006. Yo he jugado con dos jugadores internacionales mexicanos, Ricardo Osorio y Pavel Pardo, en Stuttgart. Y fuimos campeones de la Bundesliga. O sea, los recuerdos son muy buenos", recordó.

Fernando Meira, en el Mundial de Alemania 2006 | MEXSPORt

Paulinho, el nuevo gran ídolo en el Estado de México

Además de ser un seguidor de la Liga MX y convivir de cerca con baluartes del balompié mexicano, Fernando Meira también destacó la presencia de un jugador que llegó para romper todas las redes posibles: Paulinho. El exjugador es el agente del recién convocado con Portugal para esta Fecha FIFA, por lo que reconoció su gran nivel.

"Sí, es mi jugador, yo soy su agente, y Paulinho es un jugador que lo llevamos hace muchos años, uno de los primeros jugadores que tuvimos en nuestra empresa, si no el primero; hay una relación muy grande de confianza. Ha hecho un trabajo increíble y aquí en México, obviamente, también con el suceso colectivo que ha tenido Toluca Pero Paulinho, como ustedes lo conocen, es un jugador de equipo que no piensa nunca primero en sí, siempre a los demás. Y es un, es una personalidad que todos los días nos enseña algo, algo de nuevo. Y estoy seguro que Toluca, que está encantado con Paulinho, con lo que Paulinho ofrece al equipo dentro y fuera del campo", sentenció.