Festival de queso y vino en Edomex 2026: fechas, sede y artistas confirmados

El Estado de México se alista para uno de los eventos más atractivos del próximo año. El Festival Arte, Queso y Vino 2026 ya tiene fechas, sede y cartel confirmado, prometiendo convertirse en uno de los planes favoritos para quienes aman la buena comida, el vino y la música en vivo.

El alcalde Daniel Serrano dio a conocer los detalles de la segunda edición de este festival, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas de Cuautitlán Izcalli.

Se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas de Cuautitlán Izcalli / Especial

Cartel confirmado: artistas que encenderán el festival

Uno de los grandes atractivos será la música. Para esta edición, el evento apostó por artistas reconocidos que harán vibrar a los asistentes:

Viernes 10 de abril: Nortec Collective

Sábado 11 de abril: Esteman y Sabino

Domingo 12 de abril: Ximena Sariñana y Little Jesus

Los conciertos se realizarán en la Explanada Municipal, buscando que el público se mueva entre escenarios y disfrute una experiencia más completa.

En los tres días de evento se estarán presentando grandes artistas del rock, pop y electrónica / Especial

Mucho más que vino: experiencia gastronómica y cultural

El festival no solo es música. También será un escaparate para:

Productores de vino

Queserías artesanales

Emprendedores locales

Artesanos y proyectos creativos

La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos, impulsando el consumo local y el turismo gastronómico.

La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos / Especial

Un impulso para la economía local

Además del ambiente festivo, el evento tiene un objetivo claro: fortalecer la economía de la región.

En su edición pasada, el festival reunió a 150 expositores y miles de asistentes, por lo que ahora se espera una versión más grande, con mayor impacto económico para pequeños negocios.

En su edición pasada, el festival reunió a 150 expositores y miles de asistentes / Especial

Cultura, música y convivencia en espacios públicos

El Parque de las Esculturas se convertirá en el punto central de esta experiencia, promoviendo el uso de espacios públicos como lugares de encuentro cultural.