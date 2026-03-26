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Festival de queso y vino en Edomex 2026: fechas, sede y artistas confirmados

El Parque de las Esculturas se convertirá en el punto central de esta experiencia / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:08 - 25 marzo 2026
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Cuautitlán Izcalli se prepara para tres días de fiesta con artistas como Little Jesus, Ximena Sariñana y Sabino, además de gastronomía y experiencias únicas

El Estado de México se alista para uno de los eventos más atractivos del próximo año. El Festival Arte, Queso y Vino 2026 ya tiene fechas, sede y cartel confirmado, prometiendo convertirse en uno de los planes favoritos para quienes aman la buena comida, el vino y la música en vivo.

El alcalde Daniel Serrano dio a conocer los detalles de la segunda edición de este festival, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas de Cuautitlán Izcalli.

Se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas de Cuautitlán Izcalli / Especial

Cartel confirmado: artistas que encenderán el festival

Uno de los grandes atractivos será la música. Para esta edición, el evento apostó por artistas reconocidos que harán vibrar a los asistentes:

  • Viernes 10 de abril: Nortec Collective

  • Sábado 11 de abril: Esteman y Sabino

  • Domingo 12 de abril: Ximena Sariñana y Little Jesus

Los conciertos se realizarán en la Explanada Municipal, buscando que el público se mueva entre escenarios y disfrute una experiencia más completa.

En los tres días de evento se estarán presentando grandes artistas del rock, pop y electrónica / Especial

Mucho más que vino: experiencia gastronómica y cultural

El festival no solo es música. También será un escaparate para:

  • Productores de vino

  • Queserías artesanales

  • Emprendedores locales

  • Artesanos y proyectos creativos

La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos, impulsando el consumo local y el turismo gastronómico.

La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos / Especial

Un impulso para la economía local

Además del ambiente festivo, el evento tiene un objetivo claro: fortalecer la economía de la región.

En su edición pasada, el festival reunió a 150 expositores y miles de asistentes, por lo que ahora se espera una versión más grande, con mayor impacto económico para pequeños negocios.

En su edición pasada, el festival reunió a 150 expositores y miles de asistentes / Especial

Cultura, música y convivencia en espacios públicos

El Parque de las Esculturas se convertirá en el punto central de esta experiencia, promoviendo el uso de espacios públicos como lugares de encuentro cultural.

La mezcla de arte, gastronomía y música busca atraer desde familias hasta grupos de amigos, consolidando a Cuautitlán Izcalli como un nuevo referente de eventos en el Valle de México.

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