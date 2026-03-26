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Festival de queso y vino en Edomex 2026: fechas, sede y artistas confirmados
El Estado de México se alista para uno de los eventos más atractivos del próximo año. El Festival Arte, Queso y Vino 2026 ya tiene fechas, sede y cartel confirmado, prometiendo convertirse en uno de los planes favoritos para quienes aman la buena comida, el vino y la música en vivo.
El alcalde Daniel Serrano dio a conocer los detalles de la segunda edición de este festival, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque de las Esculturas de Cuautitlán Izcalli.
Cartel confirmado: artistas que encenderán el festival
Uno de los grandes atractivos será la música. Para esta edición, el evento apostó por artistas reconocidos que harán vibrar a los asistentes:
Viernes 10 de abril: Nortec Collective
Sábado 11 de abril: Esteman y Sabino
Domingo 12 de abril: Ximena Sariñana y Little Jesus
Los conciertos se realizarán en la Explanada Municipal, buscando que el público se mueva entre escenarios y disfrute una experiencia más completa.
Mucho más que vino: experiencia gastronómica y cultural
El festival no solo es música. También será un escaparate para:
Productores de vino
Queserías artesanales
Emprendedores locales
Artesanos y proyectos creativos
La idea es que los visitantes puedan degustar, comprar y conocer el trabajo de productores mexicanos, impulsando el consumo local y el turismo gastronómico.
Un impulso para la economía local
Además del ambiente festivo, el evento tiene un objetivo claro: fortalecer la economía de la región.
En su edición pasada, el festival reunió a 150 expositores y miles de asistentes, por lo que ahora se espera una versión más grande, con mayor impacto económico para pequeños negocios.
Cultura, música y convivencia en espacios públicos
El Parque de las Esculturas se convertirá en el punto central de esta experiencia, promoviendo el uso de espacios públicos como lugares de encuentro cultural.
La mezcla de arte, gastronomía y música busca atraer desde familias hasta grupos de amigos, consolidando a Cuautitlán Izcalli como un nuevo referente de eventos en el Valle de México.