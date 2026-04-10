Frente frío y onda de calor impactarán México con lluvias, vientos y hasta 45°C

El clima en México viene con todo y no precisamente para un solo lado. Para este viernes y sábado se espera una mezcla poco común: por un lado entra un frente frío, pero por otro la onda de calor sigue firme, así que el resultado serán días bastante movidos en varias partes del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este contraste va a provocar desde lluvias y viento hasta temperaturas muy altas, dependiendo de la región. Es decir, no habrá un solo tipo de clima, sino varios al mismo tiempo.

En cuanto a lluvias, se esperan principalmente en zonas del noreste, centro, oriente y sureste. Estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca están entre los que podrían tener precipitaciones más intensas, incluso con tormentas eléctricas.

El istmo de Tehuantepec tendrá rachas de viento de hasta 70 km/h./ RS

¿Dónde pegarán más las lluvias y el viento?

Además del agua, el viento también va a hacerse sentir. En el norte del país, sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se prevén rachas fuertes e incluso condiciones que podrían derivar en torbellinos.

Hacia el sur, en el istmo de Tehuantepec, el viento podría alcanzar hasta los 70 km/h, lo que también puede generar oleaje elevado en zonas cercanas al mar.

En la Ciudad de México, el día arrancará relativamente tranquilo, con ambiente fresco, pero conforme avance la tarde se espera más nubosidad, lluvias, posibles descargas eléctricas y hasta granizo.

¿Y el calor? No se va a ir todavía

Aunque llega un frente frío, eso no significa que el calor desaparezca. Al contrario, la onda de calor seguirá pegando fuerte, sobre todo en el occidente y sur del país.

Se esperan temperaturas de hasta 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en estados como Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora el termómetro estará entre los 35 y 40 grados.

Y para hacer más evidente el contraste, en zonas montañosas del norte todavía se prevén temperaturas muy bajas durante la madrugada, incluso de hasta -10 grados en sierras de Chihuahua y Durango.