LIGA MX

Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS

Jorge Ruvalcaba se va de Pumas | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández 14:36 - 28 enero 2026
El atacante mexicano pone fin a su etapa en el Club Universidad y será nuevo jugador del New York Red Bulls

El Club Universidad Nacional continúa ajustando su plantilla para este Clausura 2026 y a unos cuantos días de cerrar el mercado fichajes, Pumas ha tomado la decisión de dar salida a una de las piezas más importantes de la plantilla: Jorge Ruvalcaba.

Ruvalcaba en su etapa con Pumas | IMAGO7

Según información de TUDN, la directiva felina ha concretado un acuerdo con el New York Red Bulls para el traspaso de Jorge Ruvalcaba, quien dejará la institución de forma inmediata para comenzar una nueva etapa en su carrera, esta vez en la MLS.

La operación se ha pactado como una venta definitiva, lo que marca el punto final de la relación laboral entre el extremo mexicano y el Club Universidad. Ruvalcaba, quien llegó al equipo en 2021, culminó su proceso de formación en la Cantera y tras probar suerte en Europa con el Standard de Lieja, volvió a Pumas para consolidar su carrera.

Fin a su etapa en Universidad

Su etapa con el cuadro auriazul termina con un total de 99 partidos disputados, 16 goles marcados y 8 asistencias. Ruvalcaba volverá a donde todo comenzó para él, Estados Unidos, aunque esta vez será su primera experiencia en la Major League Soccer.

Ruvalcaba jugará en la MLS | IMAGO7

Se espera que en el transcurso de este día, Pumas emita el comunicado oficial de agradecimiento para el jugador, formalizando así su baja del plantel y su llegada al conjunto de Nueva York.

Se va Ruvalcaba, llega Antuna

Tal como lo informó RÉCORD, la directiva universitaria trabajó de forma paralela en la llegada de un sustituto de jerarquía. Ante la inminente partida de Ruvalcaba a los Estados Unidos, se ha confirmado el arribo de Uriel Antuna, procedente de Tigres.

Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

El "Brujo" llega al equipo bajo las órdenes de Efraín Juárez, con la misión de aportar explosividad y experiencia en el último tercio de la cancha, cubriendo el espacio que queda vacante en el ataque tras el movimiento hacia la MLS.

