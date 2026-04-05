Kabah se une a OCRILÚ 2026 en Arena CDMX: fecha, boletos y todo sobre el show

El universo del pop mexicano y el arte drag se fusionan en un mismo escenario con el regreso de OCRILÚ, un espectáculo que apuesta por la libertad creativa y la diversidad, y que ahora contará con la participación estelar de Kabah.

Bajo el sello de SUISTIME y la producción de Hugo Mejuto, este show regresa con una propuesta renovada que busca llevar al público a una experiencia completamente distinta, donde la música y la expresión artística rompen cualquier barrera.

La alineación original de Kabah —integrada por Federica, René, Daniela, Sergio y Apio— será la encargada de encabezar esta nueva etapa, reviviendo la nostalgia de los 90 con éxitos como “La calle de las sirenas”, pero ahora dentro de un concepto escénico totalmente innovador.

El arte drag se fusionan en un mismo escenario con el regreso de OCRILÚ / Especial

Un espectáculo que mezcla música, drag y libertad

OCRILÚ no es solo un concierto, es una experiencia inmersiva que combina performance, estética drag y narrativa visual.

Además de Kabah, el show contará con la participación de figuras icónicas del drag mexicano, quienes aportarán fuerza escénica y una identidad única a cada momento del espectáculo.

Este concepto ya había dado de qué hablar desde su debut en 2019 junto a Rocío Banquells, pero ahora regresa en 2026 con una producción más ambiciosa y un enfoque que rompe con género, forma y expectativa.

¿Cuándo y dónde será OCRILÚ con Kabah?

La cita será en uno de los recintos más importantes del país:

📍 Lugar: Arena Ciudad de México

📅 Fecha: Sábado 30 de mayo

🎟️ Boletos: Disponibles en taquilla y a través de Superboletos

El evento marcará también el arranque de actividades de SUISTIME, una productora que busca reinventar el entretenimiento musical latino con experiencias más sensoriales y envolventes.

La alineación original de Kabah se fusionará con un show que es inmersivo / Especial

Una experiencia que va más allá del concierto

OCRILÚ apuesta por un formato donde el público no solo escucha música, sino que forma parte de una experiencia que celebra la diversidad, la identidad y la creatividad.

Con Kabah al frente y el talento del drag mexicano en escena, el espectáculo promete ser una noche llena de energía, nostalgia y una conexión auténtica con los asistentes.