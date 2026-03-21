LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Athletic Bilbao vs Real Betis Jornada 29?

El Athletic Bilbao se enfrentará al Real Betis en un emocionante duelo correspondiente a LaLiga. El encuentro está programado para el 22 de marzo de 2026 a las 11:30 horas en el estadio San Mamés. Los leones buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes ante un Betis que llega con aspiraciones europeas.

El Real Betis ocupa actualmente la quinta posición de LaLiga con 44 puntos tras 28 jornadas disputadas, manteniéndose en puestos europeos gracias a su buen rendimiento ofensivo con 43 goles anotados. Por su parte, el Athletic Bilbao se encuentra en una situación más complicada, ocupando el duodécimo puesto con 35 puntos, alejado de las posiciones que dan acceso a competiciones continentales. La diferencia de nueve puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de rendimiento en la presente temporada, donde los verdiblancos han mostrado mayor consistencia y efectividad ofensiva, mientras que los bilbaínos han encajado 40 goles, mostrando cierta fragilidad defensiva.

Athletic Bilbao y Real Sociedad compitiendo en Semifinales de Copa del Rey | X @AthleticClub

El Athletic Bilbao atraviesa un momento complicado con tres derrotas consecutivas y solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los leones cayeron ante el Girona por 3:0 (14.03.2026), perdieron en casa contra el Barcelona por 0:1 (07.03.2026) y fueron eliminados de la Copa del Rey tras caer 1:0 ante la Real Sociedad (04.03.2026). Previamente, empataron 1:1 con el Rayo Vallecano (28.02.2026) y consiguieron su única victoria reciente ante el Elche por 2:1 (20.02.2026).

Por su parte, el Real Betis llega con resultados irregulares, destacando su contundente victoria por 4:0 ante el Panathinaikos en Liga Europa (19.03.2026), aunque previamente había perdido 1:0 en la ida (12.03.2026). En LaLiga, los verdiblancos empataron 1:1 con el Celta Vigo (15.03.2026), perdieron 2:0 ante el Getafe (08.03.2026) e igualaron 2:2 frente al Sevilla (01.03.2026).

Fidalgo con Betis | Grosby Group

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Athletic Bilbao ha mostrado cierta superioridad con dos victorias, dos empates y solo una derrota. El duelo más reciente se disputó el 31 de agosto de 2025, con victoria bilbaína por 1:2 en el feudo verdiblanco. Anteriormente, empataron 2:2 en febrero de 2025 en el estadio del Betis y 1:1 en noviembre de 2024 en San Mamés. El Real Betis consiguió imponerse por 3:1 en febrero de 2024, mientras que el Athletic logró una contundente victoria por 4:2 en agosto de 2023. Este historial refleja la igualdad y competitividad que caracteriza los duelos entre ambos conjuntos.

Mikel Jauregizar se ha convertido en una pieza fundamental en el centro del campo del Athletic Bilbao a sus 22 años. El joven centrocampista vasco destaca por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con criterio, siendo clave en la transición ofensiva del equipo de Valverde. A pesar de la mala racha reciente de su equipo, Jauregizar ha mantenido un nivel notable, mostrando personalidad en los duelos más exigentes. Por parte del Real Betis, Pablo Fornals está cuajando una temporada sobresaliente como organizador del juego. El centrocampista español aporta visión, último pase y llegada desde segunda línea, convirtiéndose en el cerebro del conjunto verdiblanco. Su experiencia en la Premier League le ha dotado de una madurez táctica que resulta determinante en los partidos más igualados.

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