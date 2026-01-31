Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:37 - 31 enero 2026
El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en un derbi madrileño con objetivos opuestos: los blancos luchan por el título desde la segunda posición, mientras los vallecanos buscan alejarse del descenso

El Real Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano en un encuentro correspondiente a LaLiga que se disputará el 1 de febrero de 2026. El partido dará inicio a las 07:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, uno de los recintos más emblemáticos del futbol español. El colegiado designado para dirigir este encuentro madrileño será Isidro Diaz de Mera, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este derbi.

El Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de LaLiga con 51 puntos tras 21 jornadas disputadas, mostrando un gran rendimiento ofensivo con 45 goles a favor y solo 17 en contra. Por su parte, el Rayo Vallecano se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el puesto 16 con 22 puntos en los mismos 21 partidos, con números más discretos: 17 goles anotados y 28 recibidos. La diferencia de 29 puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de objetivos: mientras los blancos pelean por el título, los vallecanos buscan alejarse de los puestos de descenso.

Real Madrid I AP

El Real Madrid llega a este encuentro con un balance irregular en sus últimos cinco partidos, sumando tres victorias y dos derrotas. Los blancos cayeron sorprendentemente ante el Benfica (4:2) el 28.01.2026 en Champions League, pero previamente vencieron al Villarreal (0:2) el 24.01.2026 en LaLiga. También golearon al Mónaco (6:1) el 20.01.2026 en Champions y derrotaron al Levante (2:0) el 17.01.2026 en liga, aunque sufrieron una inesperada eliminación en Copa del Rey ante el Albacete (3:2) el 14.01.2026. Por su parte, el Rayo Vallecano atraviesa un momento complicado con tres derrotas consecutivas: ante Osasuna (1:3) el 24.01.2026, frente al Celta de Vigo (3:0) el 18.01.2026 y contra el Alavés (2:0) el 14.01.2026 en Copa del Rey. Sus únicas alegrías recientes fueron las victorias ante el Mallorca (2:1) el 11.01.2026 y contra el Granada (1:3) el 06.01.2026 en Copa.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance muestra un claro dominio del Real Madrid, aunque con resultados muy ajustados. El duelo más reciente terminó en empate sin goles (0:0) el 9 de noviembre de 2025 en campo del Rayo. Anteriormente, el Madrid se impuso por 2:1 el 9 de marzo de 2025 en el Bernabéu. Destaca también el emocionante empate a tres goles (3:3) del 14 de diciembre de 2024 en Vallecas. Los otros dos encuentros también finalizaron en tablas: 1:1 el 18 de febrero de 2024 y 0:0 el 5 de noviembre de 2023. Este historial reciente muestra la capacidad del Rayo para complicar los partidos al gigante madrileño, con cuatro empates en los últimos cinco enfrentamientos.

Rayo Vallecano l AP

Kylian Mbappé se ha convertido en la referencia ofensiva del Real Madrid esta temporada. El delantero francés está demostrando su capacidad goleadora y su velocidad en los contraataques, siendo determinante en los últimos partidos de los blancos. Su asociación con Vinicius Junior y Rodrygo está generando un tridente ofensivo de gran peligro. Por parte del Rayo Vallecano, Álvaro García representa la principal amenaza ofensiva. El extremo izquierdo destaca por su desborde y capacidad para generar situaciones de peligro por la banda, siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del conjunto vallecano. Su rendimiento será clave para que los visitantes puedan sorprender en el Bernabéu.

¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

  • Fecha: domingo 1 de febrero de 2026

  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

  • Horario: 7:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: SkySports

Real Madrid | AP
