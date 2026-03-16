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Futbol Nacional

¡Vuelve a México! León cerca de firmar a DT argentino tras la renuncia de Nacho Ambriz

Más que Cruz Azul líder, las vulgaridades de Efraín o la reconstrucción de América, el goleador de Chivas es el motivo de Liga MX
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:12 - 16 marzo 2026
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Javier Gandolfi apunta a regresar a la Liga MX, pero esta vez como entrenador de La Fiera

León no ha perdido el tiempo tras la sorpresiva renuncia de Ignacio Ambriz el pasado fin de semana y tan solo 48 horas después de haberse quedado sin entrenador, todo apunta a que La Fiera ya ha elegido al hombre que tratará de recomponer al equipo.

Escudo Club León | IMAGO7

De acuerdo con información de TUDN, la directiva de Grupo Pachuca ha puesto la mira en Javier Gandolfi, quién todo apunta a que será el nuevo director técnico de los Panzas Verdes.

El argentino, un viejo conocido del balompié azteca por su etapa como jugador en Xolos de Tijuana y los extintos Jaguares de Chiapas, regresa a México para asumir el mando del conjunto esmeralda en un momento crítico de la temporada.

LA CARRERA DE GANDOLFI COMO DT

A sus 45 años, Javier Gandolfi cuenta con una carrera corta pero intensa en los banquillos de Sudamérica, acumulando experiencia en tres equipos de nivel de ligas importantes como lo son la de Argentina, Ecuador y Colombia.

Javier Gandolfi, entrenador argentino | AFP

  • Talleres de Córdoba (Argentina): Tras su retiro como jugador en 2021, inició como auxiliar y posteriormente tomó las riendas del equipo titular en 2023.

  • Independiente del Valle (Ecuador): En 2024 dirigió 45 encuentros con el conjunto negriazul.

  • Atlético Nacional (Colombia): Su última gestión fue en 2025, donde estuvo al frente del equipo verdolaga durante 51 partidos.

Gandolfi se encontraba sin equipo desde septiembre de 2025. El Club León se convertirá en el cuarto equipo de su trayectoria profesional y México en el cuarto país donde desempeña el cargo de entrenador.

SE ESPERA ANUNCIO OFICIAL

Aunque la directiva aún debe formalizar los detalles del contrato y realizar el anuncio oficial en las próximas horas, los tiempos logísticos sugieren que el argentino no estará en el banquillo para el compromiso de mitad de semana frente a Chivas.

Gandolfi diriendo Copa Libertadores | AFP

Se espera que Gandolfi tome las riendas del equipo de forma presencial para el duelo del próximo sábado contra el Atlético de San Luis, donde buscará enderezar el rumbo de León en lo que resta del torneo.

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