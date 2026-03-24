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Futbol

Los goles que le faltan a Armando 'La Hormiga' González en Chivas para alcanzar a Jaime Pajarito

Armando Gonzalez besa el escudo de Chivas l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 19:41 - 23 marzo 2026
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El delantero se encuentra a unos tantos goles de empatar a Jaime Pajarito como máximo goleador en una temporada con Chivas

Armando 'La Hormiga' González se ha convertido en uno de los delanteros más letales, efectivos y con calidad en la actualidad del futbol mexicano. Sus goles tienen a Chivas como líderes de la competencia y los ha regularizado en temas de contundencia frente al arco en este Clausura 2026 de la Liga Mx.

La Hormiga celebra un gol l MEXSPORT

El llamado Otaku del Gol lidera la tabla de goleo del Clausura 2026 con 10 goles en lo que va de la temporada, después le sigue Joao Pedro que tiene la misma cantidad de goles, solo que en más minutos en el terreno de juego.

Los número del delantero de Chivas son impresionantes, lo impactante es que el torneo no ha terminado y la cuenta puede aumentar en el arsenal de goles para el jugador del rebaño quien se encamina a ser un gran referente del Rebaño Sagrado.

Desde su debut en Primera División, consiguió la cantidad de 12 goles en el Apertura 2025, su primer temporada con Chivas, desde ese torneo, el canterano pintaba para ser una figura dentro del plantel del chiverío.

Equipo de Chivas de la década de 1980 l MEXSPORT

¿Cuántos goles le faltan a Armando González para empatar a Jaime Pajarito?
Jaime Pajarito con Chivas l MEXSPORT

En su carrera con Chivas, Armando González posee la cantidad de 22 goles contando Apertura 2025 y Clausura 2026. La leyenda y figura de Chivas, Jaime Pajarito, logró un total de 27 goles en temporada regular por lo que ha 'El Otaku del Gol' le faltan cinco goles para alcanzar a Pajarito.

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