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Los tacos de frijol son un superalimento: aquí te explicamos el porqué

Los tacos de frijol destacan por su aporte de proteína y fibra dentro de la comida mexicana./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:00 - 21 mayo 2026
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Especialistas y estudios científicos señalan que alimentos tradicionales como los tacos de frijol pueden aportar proteínas, fibra y nutrientes clave

Los tacos de frijol, uno de los platillos más comunes en México, comenzaron a llamar la atención por sus beneficios nutricionales y por la combinación natural de ingredientes que contienen.

Aunque muchas veces fueron considerados una comida sencilla o improvisada, especialistas en alimentación destacan que la mezcla entre tortilla de maíz y frijoles aporta nutrientes importantes para el organismo y puede formar parte de una dieta equilibrada.

De acuerdo con expertos en nutrición, los frijoles contienen hierro, magnesio, potasio, antioxidantes y fibra, elementos que ayudan al funcionamiento digestivo y generan una mayor sensación de saciedad.

La cocina mexicana tradicional continúa ganando reconocimiento por su valor nutricional./ Pixabay

¿Por qué los tacos de frijol son considerados un alimento completo?

Especialistas explican que el maíz y el frijol funcionan como proteínas complementarias, ya que ambos alimentos aportan aminoácidos distintos que, al combinarse, forman una mezcla nutricional más completa.

Además, las tortillas elaboradas mediante nixtamalización contienen calcio y otros nutrientes que fortalecen el valor alimenticio de este tipo de alimentos tradicionales.

Otro de los puntos destacados por expertos es que los tacos de frijol suelen tener menos grasas saturadas que otros productos ultraprocesados o comidas rápidas, especialmente cuando se preparan con ingredientes naturales.

También señalan que el alto contenido de fibra presente en los frijoles puede ayudar a regular niveles de glucosa y colesterol en el organismo.

Los tacos de frijol pueden formar parte de una alimentación equilibrada y saludable./ Pixabay

La cocina mexicana gana reconocimiento por su valor nutricional

Especialistas consideran que muchos platillos tradicionales mexicanos poseen propiedades nutricionales que durante años fueron subestimadas frente a otros modelos de alimentación.

Ingredientes como maíz, frijol, chile, jitomate, nopales y aguacate forman parte de una combinación rica en vitaminas, minerales y antioxidantes naturales.

Además, expertos señalan que muchos problemas relacionados con la alimentación actual tienen más relación con el consumo excesivo de productos industrializados y bebidas azucaradas que con la comida tradicional mexicana.

Actualmente, la gastronomía mexicana continúa siendo analizada por especialistas debido a la forma en que conserva ingredientes naturales y técnicas ancestrales dentro de la alimentación diaria.

Especialistas consideran que la comida mexicana tradicional fue subestimada durante años./ Pixabay
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