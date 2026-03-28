Lucha libre mexicana invade a Kanye West: máscaras icónicas aparecen en su nuevo videoclip

La lucha libre mexicana volvió a colocarse en el escaparate internacional, ahora dentro del universo creativo de Kanye West, quien sorprendió al incluir máscaras emblemáticas del pancracio nacional en su más reciente videoclip.

Durante el LIVE de “Bully”, el artista apostó por una estética completamente inspirada en la lucha libre, donde destacaron referencias visuales a leyendas como Blue Panther, El Santo, El Matemático, El Cobarde y Rayo de Jalisco, figuras históricas que han marcado la identidad de este deporte en México.

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El LIVE de “Bully” se convierte en un homenaje a la lucha libre mexicana

Lejos de ser un simple detalle visual, todo el performance de “Bully” estuvo cargado de simbolismo relacionado con la lucha libre. Desde la ambientación hasta los elementos escénicos, el espectáculo tomó inspiración directa del pancracio mexicano, integrando máscaras, referencias al cuadrilátero y una narrativa visual que evocó este icónico deporte.

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La propuesta artística de Kanye West logró fusionar música y cultura, llevando uno de los símbolos más representativos de México a un escenario global, donde millones de espectadores pudieron reconocer la estética única de la lucha libre.

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La lucha libre mexicana sigue impactando a nivel global

La aparición de estas máscaras en un proyecto internacional no solo funciona como un guiño cultural, sino también como una confirmación del alcance que tiene la lucha libre mexicana más allá de sus fronteras.

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Figuras como El Santo han trascendido generaciones, convirtiéndose en auténticos íconos de la cultura popular, mientras que otros luchadores han mantenido viva la tradición que hoy sigue conquistando nuevas audiencias.

Con esta inesperada conexión con Kanye West, la lucha libre vuelve a posicionarse como un referente visual y cultural en el mundo del entretenimiento, demostrando que su legado sigue vigente y en constante expansión.