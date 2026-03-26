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Futbol

Matteo Zanacca: la promesa del Milan que está cerca de jugar para México

Matteo Zanacca, jugador mexicano de los equipos juveniles del Milan | X: @yeudielpacheco
Matteo Zanacca, jugador mexicano de los equipos juveniles del Milan | X: @yeudielpacheco
12:20 - 26 marzo 2026
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​Es muy pequeño, pero familiares confiaron a RÉCORD que será llamado a la Selección Mexicana Sub-15. Su nombre es Matteo Zanacca y, de acuerdo a reportes desde Italia, es un futbolista con un gran futuro profesional.

​Su madre es mexicana y se casó con un italiano. De ahí que el zaguero se encuentre en el Milan, club que ha seguido de cerca su desarrollo en las fuerzas básicas.

Matteo Zanacca, jugador mexicano de los equipos juveniles del Milan | Sitio Web del AC Milan
Matteo Zanacca, jugador mexicano de los equipos juveniles del Milan | Sitio Web del AC Milan

​De acuerdo con estos familiares, gente de selecciones menores se acercó a la familia y la convencieron de dar el "sí" para México, por lo que de un momento a otro se daría una posible convocatoria, misma que podría llegar en abril próximo.

​"Matteo está feliz. Él, obviamente, se siente mexicano y está orgulloso de que, en caso de ser llamado, juegue por México", expresó este familiar cercano que vive en México, quien asegura que el zaguero tiene buen pie y técnica, además de un físico respetable y gran fuerza.

​En caso de que sea llamado al Tri infantil, Zenacca podría venir en el mes de abril para comenzar su historia con México. Mientras tanto, busca mantenerse en el Milan. Cabe destacar que el joven admira mucho a Santiago Giménez, quien actualmente milita en el mismo club rossonero.

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