"Me da fuerza para seguir": Katia Itzel García sobre los comentarios de Sergio Bueno

En el partido entre Pumas y Mazatlán, la polémica se hizo presente tras unos comentarios de Sergio Bueno, director técnico de los Cañoneros, en contra de Katia Itzel García, árbitra de dicho encuentro. Tras las palabras del estratega, la silbante mencionó que eso le da “más fuerza para seguir”. Incluso, dejó en claro que ser parte de un cuerpo arbitral en Liga MX no es fácil, pues se tiene muy normalizado faltarles el respeto.

El pasado domingo en Ciudad Universitaria, una jugada que finalizó el primer tiempo entre Pumas y Mazatlán generó controversia. Al estar en desacuerdo, Sergio Bueno, DT de Mazatlán, reclamó fuertemente a Katia Itzel. Tras esto, la silbante lo expulsó y de ahí se desató algo más, pues el entrenador soltó un comentario en el cual dijo que “ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos" mientras salía de la cancha.

Sobre estos comentarios, Katia Itzel señaló que eso nunca va a derribarla ni como persona ni como árbitra. En entrevista con Carmen Aristegui, la silbante aclaró que estas palabras solamente la fortalecen para hacer su trabajo de la mejor manera. De igual manera, dejó en claro que esa clase de comentarios y actitudes que surgen en distintas partes son las que quiere erradicar con su trabajo. Incluso, dejó en claro que se enteró de lo que dijo Sergio Bueno por medio de redes sociales.

“No vamos a ponerle nombre, estamos hablando de una acción que se generaliza no solo con él, sino con medios deportivos, analistas, pseudocomentaristas en redes sociales, es momento de hacer algo y esto en lugar de tirarme y decir ‘me retiro’, me da fuerza para seguir diciendo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Con preparación y pasión se pueden hacer muchas cosas”.

Katia Itzel García con Keylor Navas durante el partido de Pumas ante Mazatlán | IMAGO 7

“No me enteré de todo esto hasta que abrí redes sociales, no sabía que esto había ocurrido después de que el señor había sido expulsado. Cuando yo me enteré de eso, trato de separar mi figura como árbitra y como persona. Ha costado mucho trabajo ver a una mujer dirigiendo un partido de fútbol, porque durante muchos años no existió esa figura. Como persona, creo en el sentido de la justicia, que podemos tener un mundo mejor para todas nosotras y para todos y todas las que vienen atrás de nosotros”, dijo la silbante.

Sobre porque expulsó a Sergio Bueno, la árbitra dejó en claro que en el reglamento está prohibido que algún director técnico se acerque al cuerpo arbitral para reclamar alguna decisión tanto en el medio tiempo como al finalizar el partido. Incluso, mencionó que el estratega mexicano no se prestó a dialogar, pues tuvo gestos y actitudes que no permitieron que se diera algún tipo de plática sin reclamos.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

“Las reglas del juego son muy claras; dice que ningún entrenador puede acercarse al medio tiempo o al fin del partido para desaprobar o reclamar una decisión arbitral. Ese es el reglamento y es una causal de expulsión y eso fue lo que sucedió en el momento. Yo quise dialogar con el señor, pero gestos y sus actitudes no lo dejaron tener un diálogo real, rebasó esa línea y se aplica lo que él reglamento dice, una tarjeta roja. Lo de después, no fui una testigo directa”, agregó.

En la misma entrevista con Aristegui, la jueza indicó que en la Liga MX es muy difícil ser arbitra o árbitro. Esto mencionó que se debe a que no hay una cultura de respeto a la autoridad. Por lo tanto, dejó en claro que para ella es innegociable el respeto y que en caso de no tenerlo, el reglamento respalda sus decisiones arbitrales.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

“Las árbitras tenemos algo muy claro, para eso son las tarjetas amarillas y rojas, porque esa línea de respeto debe quedar muy clara con jugadores, directores técnicos incluso con directivos. No es algo negociable porque el respeto lo merecemos todos como seres humanos y más si estamos hablando que dentro de la cancha somos una autoridad. No se trata de autoritarismo, sino de una norma de convivencia”.