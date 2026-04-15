¿Mimado? Neymar discute con aficionados de Santos: "Estoy dejando mi vida"

En una noche que debía ser de celebración por el 114º aniversario del Santos FC, la estrella del equipo, Neymar, protagonizó un tenso altercado con los aficionados en Vila Belmiro este martes.

Neymar Jr. | AFP

DISCUSIÓN VS AFICIONADO

El incidente ocurrió tras el decepcionante empate 1-1 contra el equipo suplente de Recoleta de Paraguay, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Mientras se preparaba para una entrevista al borde del campo, Neymar respondió a las críticas de un hincha, pidiéndole que se callara.

El delantero intentó justificar el resultado, reconociendo los errores del equipo pero defendiendo su rendimiento.

"Nos equivocamos todos. Es parte del juego. Creo que generamos bastante y jugamos bien, no jugamos mal", afirmó Neymar. "La afición se pone nerviosa y nos exige más, pero el equipo está jugando y creando oportunidades. Entiendo su frustración, pero el fútbol es así, a veces la pelota simplemente no entra".

ÂNIMOS À FLOR DA PELE! 🤯 Neymar respondeu às reclamações de um torcedor na Vila Belmiro após o empate com o Recoleta em 1x1 pela Sul-Americana. Ele diz que o torcedor tem razão, questiona se é mimado e pontua que está dando a vida ali.



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'NO SOY MIMADO': NEYMAR

La discusión escaló cuando el aficionado continuó con sus críticas. Neymar, visiblemente molesto, se encaró con él.

"¿Deberías haber entrenado más? ¿Estás gordito?", le espetó el jugador entre risas irónicas, antes de añadir: "Tienes razón... ¿estás feliz? ¿Soy un mimado? Me estoy dejando la vida aquí. Te voy a dar tu minuto de fama".

Al retirarse del terreno de juego hacia el túnel de vestuarios, el ambiente se crispó aún más. Neymar fue recibido con una sonora pitada y una lluvia de insultos por parte de un amplio sector de la grada.

Neymar | Grosby Group