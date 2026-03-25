Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD

En unas canchas icónicas al norte de la Ciudad de México, se crea un torneo para valores juveniles: la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, organizado por la Football RAC Academy y la Superliga RÉCORD, del 6 al 10 de abril, un certamen que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del calendario formativo en nuestro país y que entrega premio internacional.

Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD

La sede será el histórico Reforma Athletic Club, en Naucalpan, Estado de México, un escenario emblemático que albergará cinco días de intensa competencia con equipos previamente invitados que cumplan con los requisitos establecidos por el comité organizador.

CATEGORÍA Y FORMATO DE COMPETENCIA

La Copa Centenario Sub 15 está dirigida a jugadores nacidos en 2011 y años posteriores, permitiendo además la participación de dos refuerzos categoría 2010 por equipo. La competencia se desarrollará en dos etapas:

Fase de grupos

Eliminación directa

Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD

Los partidos se disputarán en formato 11 vs 11, con encuentros de dos tiempos de 30 minutos cada uno, garantizando ritmo, exigencia y alto nivel competitivo. El arbitraje estará a cargo de tripletas designadas por el Comité Organizador, brindando formalidad y estructura profesional al certamen.

PREMIO INTERNACIONAL PARA EL CAMPEÓN

El equipo monarca no sólo recibirá trofeo y medallas, sino que obtendrá la inscripción para disputar la Champions Cup en Buenos Aires, Argentina, este diciembre, brindando así una experiencia internacional de gran valor formativo y competitivo.

La primera Copa Centenario Sub 15 se proyecta como una plataforma de alto nivel para el desarrollo juvenil, combinando organización profesional, tecnología, sede de prestigio y una proyección internacional que la coloca como una competencia atractiva para academias y clubes formativos.

Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD