¡Orgullo mexicano! Guillermo Cortés se corona en el Campeonato Mundial Juvenil y suma otro oro en categorías menores

La nueva generación de taekwondoínes en México empieza a cosechar los primeros frutos de su esfuerzo y empieza a marcar su camino en la elite mundial. Guillermo Cortés y Darah Ponce fueron quienes esta semana pusieron en alto el nombre del país, con un campeonato y subcampeonato en la categoría juvenil.

En la cuarta jornada del Campeonato Mundial Juvenil en Tashkent, Uzbekistán, México logró dos podios, con Cortés en la categoría de menos de 59 kilos y con Ponce el peso de menos de 44 kilos. Con ello, finalmente la delegación azteca logró una medalla, luego de cuatro quintos lugares en las jornadas previas.

Guillermo Cortés en el podio tras su campeonato juvenil en taekwondo | FB: femextkdoficial

Guillermo Cortés, joven promesa del taekwondo

Por quinta ocasión, México ganó un oro en mundiales juveniles y fue la tercera para Guillermo, quien en su momento se coronó en dos ocasiones en la categoría cadete. Ahora, sumó una medalla más tras vencer 2-0 al surcoreano Ji Woong Ha.

En primera ronda, el mexicano eliminó al esloveno Jakob Kastelic por 2-0 y en la siguiente dio cuenta de Gabriel Rodríguez, quien compitió bajo la bandera de la World Taekwondo. En Octavos de Final, el jalisciense se impuso 2-1 al moldavo Kirill Navraciuc y en Cuartos venció al ruso Kambulat Guseinov con el mismo marcador. Ya en Semifinales, Cortés ganó 2-0 contra el canadiense Zineddine Chebli.

El primer oro de Guillermo en Campeonatos Mundiales fue en el de Cadetes Sofía 2022, mismo que revalidó en Sarajevo 2023. Con ello, el taekwondoín de Jalisco avanza en su proceso para consolidarse como uno de los futuros atletas a seguir en México.

Guillermo Cortés en el podio en el campeonato celebrado en Uzbekistán | FB: femextkdoficial

Darah Ponce ganó plata para México

Por su parte, Darah comenzó el Mundial con un triunfo ante Aina Kirtselis de Finlandia por 2-0, mismo marcador con el cual derrotó a la bielorrusa Dziyana Tolkina por 2-0. En Cuartos de Final, aseguró medalla luego de vencer a la rusa Elina Kamalova y en la Semifinal, la chihuahuense venció a la francesa Layna Bedouel; ambos combates los ganó por 2-0.

En la Final se enfrentó a Aiym Serikbayeva de Kazajistán. A pesar de la fortaleza que mostró la mexicano, no pudo sobreponerse a su rival y cayó 2-1. Pese a ello, su podio se sumó a la de Guillermo, gracias a lo cual México volvió a la cima mundial en la categoría juvenil después de 16 años. Los últimos habían sido César Rodríguez y Carlos Navarro en la edición de Tijuana 2010.

Los otros dos campeones mundiales que tiene nuestro país en taekwondo fueron Luis Osuna en Killarney 2000 e Idulio Islas en Suncheon 2004. Mientras que este año, la actividad seguirá en estas semanas con seis competidores más que tratarán de sumarse a sus compañeros y subir al podio también.