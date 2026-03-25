¿Qué pasó con Cocca y Jimmy Lozano? Duilio Davino rompe el silencio sobre el banquillo del Tri

El proceso reciente de la Selección Mexicana ha estado lejos de la estabilidad, y ahora fue Duilio Davino quien decidió declarar, en una entrevista con Álvaro Morales en ESPN, donde habló claro sobre lo ocurrido con Diego Cocca, Jaime Lozano y los constantes cambios en el banquillo nacional.

Todos los cambios que hubo en los años 2024-2025 llevaron a la contratación de Javier 'El Vasco' Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana; técnico con el que afrontarán la Copa del Mundo 2026.

Davino revela el contexto detrás de la salida de Diego Cocca

El directivo reconoció que, desde su llegada, el panorama ya era complicado, pues el ciclo de Cocca estaba en marcha, pero factores externos y deportivos terminaron por afectar su gestión.

Cuando yo llegué, ya estaba Diego (Cocca). Él tenía una situación personal que le afectó bastante en el tiempo en el que estuvo, y aparte la derrota de Nations League fue muy grave

El directivo no quiso entrar en detalles sobre la situación que tuvo que atravesar el técnico argentino, pero sí declaró que eso fue un factor determinante de su fracaso en su paso por el Tri.

Diego Cocca 'explotó' contra la FMF por cómo se dio su salida | IMAGO 7

El “efecto Jimmy”: de héroe en Copa Oro a duda tras Copa América

Tras la salida del estratega argentino, el Tri apostó por Lozano como técnico interino, una decisión que rápidamente rindió frutos.

Jimmy, ya conocía a varios jugadores tras el proceso olímpico en el que consiguió la medalla de bronce en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró conquistar la Copa Oro, lo que le valió ser ratificado como entrenador nacional

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en la Copa América 2024.

Jimmy Lozano se dirige a sus pupilos en una práctica

De respaldo total a destitución en semanas: la decisión que sacudió al Tri

Pese al respaldo inicial —“Jimmy es mi técnico”, llegó a decir Davino—, una mala actuación en la Copa América cambió el rumbo del proyecto.

Jimmy Lozano durante un entrenamiento del Tri Sub 22

Davino aceptó que la decisión pudo haber sido contradictoria, aunque dejó claro que fue producto de un análisis interno tras el torneo continental. Aunque jugó bien en el torneo, se decidió no darle continuidad a su proyecto.

Quizá fue un error, no me arrepiento. Era el plan que siguiera Jimmy; el equipo en la Copa América no jugó tan mal… pero después se hizo un análisis en un consejo y se hizo el cambio

Jimmy Lozano durante el partido ante Argentina | IMAGO7

Un proyecto sin estabilidad: el verdadero problema de la Selección Mexicana

Finalmente, el directivo fue autocrítico con el momento que vivía la Selección, asegurando que la responsabilidad no recaía únicamente en el entrenador.

Álvaro Morales responde a Duilio Davino | IMAGO7

No me arrepiento de decir que Jimmy estaba mal; todos estábamos mal

Así, entre decisiones apresuradas, cambios de rumbo y resultados que no terminaron de convencer, el proceso del Tri vuelve a quedar bajo la lupa justo a poco tiempo de empezar la Copa del Mundo; el proceso del Tri genera más dudas que certezas.