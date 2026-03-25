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Futbol

¡Modo superestrella! Paulinho es recibido por toda la Selección Portuguesa previo a enfrentar a México

Paulinho elogia al Turco Mohamed | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:29 - 25 marzo 2026
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Paulinho ya concentra con la Selección Portuguesa en Cancún, donde el sábado se verán las caras contra México en la reinauguración del Estadio Banorte (Azteca). Algo que resaltó en el video que compartió la escuadra lusitana fue el recibimiento masivo para el jugador del Toluca

Toda la Selección Lusa está feliz por el regreso de Paulinho, ya que no se le veía con la mayor Portuguesa desde noviembre de 2020. 

¿Será titular ante el Tri? 

Paulinho ha sido de los jugadores más mediáticos de la Liga MX desde que arribó a tierras aztecas, donde su gran rendimiento lo llevó a ser tricampeón de goleo en el balompié mexicano, por lo que su llamado de último minuto con la Selección no es ninguna casualidad

El luso apunta a ser uno de los protagonistas este sábado ante el Tri; ya conoce el país, se encuentra en ritmo, aunque con jugadores por delante de él, como lo son los casos de Joao Félix y Gonçalo Ramos. Se espera que la estrella del Toluca vea minutos en el terreno de juego en el partido ante México más que contra Estados Unidos. 

Paulinho celebra en Aguascalientes | MEXSPORT
Paulinho celebra en Aguascalientes | MEXSPORT

Paulinho vuelve a Portugal como figura de la Liga MX y levanta la mano para brillar ante México

Sin embargo, el momento anímico que vive Paulinho podría hacer que las cosas cambien de último momento. Su olfato goleador y la confianza con la que llega desde la Liga MX lo colocan como una opción real para marcar diferencia, incluso entrando desde el banquillo.

Paulinho le dio el triunfo a Toluca en su visita a CU |MEXSPORT

Ante un Tri que buscará lucirse en casa y en un escenario renovado, el delantero del Toluca tiene una oportunidad de oro. Podrá volver a levantar la mano con su selección y demostrar que su explosión en México no es casualidad, sino el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional.

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7
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