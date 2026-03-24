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Contra

Renuncia director de la Gaceta UNAM por error ortográfico en portada dedicada a Sabines

El caso provocó una oleada de reacciones entre usuarios / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:07 - 24 marzo 2026
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El periodista asumió la responsabilidad tras confundir “desuellan” con “desollan” en la publicación

La Gaceta de la UNAM se colocó en el centro de la conversación pública luego de que su director, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, presentara su renuncia tras un error ortográfico en la portada del lunes 23 de marzo, dedicada al centenario del poeta Jaime Sabines.

En la publicación apareció la palabra “desollan” en lugar de “desuellan”, lo que generó críticas en redes sociales, especialmente después de que la periodista Leticia Robles de la Rosa señalara el fallo en su cuenta de X, acompañándolo con la corrección de la Real Academia Española (RAE).

Juan Pablo Becerra-Acosta Molina asumió el error en la publicación y decidió renunciar / Redes Sociales

Director asume culpa y presenta su renuncia

Ante la polémica, Becerra-Acosta no tardó en reaccionar y, a través de redes sociales, explicó el origen del error, dejando claro que fue completamente suyo:

“Originalmente la portada decía versos ‘desgarradores’. El error fue enteramente mío porque comenté en mi chat de ‘Portadas’ con los diseñadores que eran versos ‘desolladores’ más que ‘desgarradores’ y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la imperdonable pifia”.

El periodista también deslindó a la Universidad Nacional Autónoma de México de cualquier responsabilidad: “No es un error atribuible a la Universidad, no es un gazapo de la UNAM, es una equivocación enteramente mía”.

Finalmente, confirmó su salida del cargo con un mensaje contundente.

“En consecuencia, como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia”.
La edición a Jaime Sabines de marzo tuvo un error al final del sumario que solo fue corregido en redes / Especial

Reacciones divididas en redes sociales

El caso provocó una oleada de reacciones entre usuarios. Por un lado, hubo quienes reconocieron la responsabilidad del periodista al asumir el error; sin embargo, también surgieron voces que consideraron excesiva su renuncia.

Otros usuarios criticaron la gravedad del fallo, al tratarse del órgano oficial de difusión de la máxima casa de estudios del país, donde la precisión del lenguaje es fundamental.

En la publicación apareció la palabra “desollan” en lugar de “desuellan” / Redes Sociales

Trayectoria del periodista

Juan Pablo Becerra-Acosta cuenta con más de 40 años de experiencia en el periodismo mexicano y ha sido reconocido con diversos galardones a lo largo de su carrera. Asumió la dirección de la Gaceta UNAM el 31 de julio de 2021, en sustitución de Hugo Huitrón Vera.

Hasta el cierre de esta edición, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM no ha emitido una postura oficial sobre la renuncia.

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