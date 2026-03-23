¡Lamentable! Ronaldo sufre grave lesión que lo dejará varios meses fuera

El guardameta Ronaldo Strada sufrió una aparatosa luxación en el codo derecho durante el partido que su equipo, el Bahia, perdió por 4-1 ante Remo en la octava jornada del Brasileirao. La desafortunada jugada ocurrió al minuto 41 y obligó a su sustitución inmediata.

Ronaldo Strada, portero del Bahia de Brasil | AFP

ASÍ FUE LA APARATOSA LESIÓN

El incidente tuvo lugar en el estadio Mangueirão, cuando el portero se lanzó para realizar una parada y, en la caída, apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el brazo izquierdo. Las imágenes, calificadas como "fuertes" por la prensa brasileña, mostraron el momento exacto de la lesión y la inmediata reacción de dolor del futbolista, generando preocupación entre todos los presentes.

Ronaldo fue retirado del campo con el brazo inmovilizado. Poco después, el club Bahia confirmó a través de sus canales oficiales que el diagnóstico inicial era una luxación de codo, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un tiempo aún por determinar.

Momento em que o Ronaldo goleiro do Bahia quebra o braço.



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La salida del arquero titular fue un punto de inflexión en el encuentro. Hasta ese momento, Bahia se imponía 1-0 con un gol de Everaldo. Sin embargo, tras el ingreso de su sustituto, João Paulo, el equipo visitante se desmoronó anímicamente y encajó el empate poco antes del descanso.

En la segunda mitad, Remo aprovechó el desconcierto del rival para sellar una contundente remontada. Con goles de Vitor Bueno, un doblete de Gabriel Taliari y un tanto de Jajá, el equipo local firmó un 4-1 definitivo que frenó en seco la buena racha del conjunto bahiano en la Serie A.

Tras el partido, el técnico Rogério Ceni se mostró muy crítico con la actuación de su equipo. Calificó el colapso futbolístico y mental como "inaceptable" y, aunque reconoció que la entrada de un portero suplente siempre afecta la dinámica, evitó culpar a João Paulo. Para Ceni, la principal falla estuvo en la frágil respuesta del resto de los jugadores ante la adversidad.

PRONOSTICO RESERVADO

Ahora, la principal preocupación en el club es el tiempo de recuperación de Ronaldo. El portero, que regresó al Bahia tras un exitoso paso por el Atlético Goianiense, es una pieza clave en el proyecto del equipo, que en diciembre de 2025 ejecutó su opción de compra y le firmó un contrato hasta 2029. El próximo partido del Bahia será el 1 de abril contra el Athletico Paranaense, un duelo para el que ya es segura su ausencia.