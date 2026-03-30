¿Se acerca el retiro? Jonathan dos Santos habla sobre su futuro

El veterano de 35 años, Jonathan dos Santos habló sobre posible retiro de las canchas; sin embargo, el actual jugador del CF América resalta que, por ahora, quiere seguir conquistando títulos con el cuadro Azulcrema.

"Por ahora me motiva mi familia, el Club América que me lo ha dado todo desde que llegué , tengo todavía muchos deseos de ganar títulos con el Club, sabemos que tenemos una cuenta pendiente con la Concachampions, que es algo que sí me gustaría ganar", resaltó para TUDN.

Jonathan Dos Santos, mediocampista del América | IMAGO7

Dos Santos simplemente quiere seguir disfrutando del futbol: "A pesar de tener 35 años, ya casi al final de mi carrera tengo muchas ganas, sigo teniendo la ilusión de jugar cada partido, vestir la camiseta y por ahora seguir disfrutando, no sé que me vaya a deparar el futuro, pero ahora estoy en el presente y la verdad no quiero pensar mucho en ese momento del retiro.”

Asimismo, Jona resaltó lo complejo que suele ser el profesionalismo y recordó a Giovanni (su hermano): "Ser profesional es sumamente difícil y más hacerlo a lado de tu hermano en muchos equipos en el Barcelona, Villarreal, Galaxy, en la Selección, para que se repita es muy complicado, entonces solo decirle a los jóvenes que luchen por su sueños, que siempre estén a lado de su familia que es una parte muy importante, de mi parte la familia fue fundamental en toda la carrera".

Giovanni dos Santos en Selcción Mexicana l IMAGO7

Lejos de la Selección Mexicana

Cabe recordar que Jonathan dos Santos confirmó su retiro de la Selección Mexicana en 2024 para enfocarse plenamente en el Club América. El medio de contención, formó parte del equipo mexicano en el Mundial de Rusia 2018 bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, compartió sus razones para tomar esta determinación.

¿Cómo quedó el amistoso entre América y Tigres?

Jonathan dos Santos inició como titular en el partido amistoso en Estados Unidos entre América y Tigres que terminó en empate a un tanto y salió al minuto 46 en una oleada de cambios que presentó André Jardine en la parte complementaria.

América y Tigres en amistoso l X:ClubAmérica

El marcador se abrió al minuto 58, cuando José Raúl Zúñiga, conocido como “Pantera”, aprovechó un preciso pase filtrado para definir con categoría y adelantar a las Águilas, desatando la celebración de los aficionados presentes.