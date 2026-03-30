Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se acerca el retiro? Jonathan dos Santos habla sobre su futuro

Jonathan Dos Santos previo a un partido con América l MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 18:18 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador de las Águilas del América aseguró que no piensa en dejar las canchas, por ahora

El veterano de 35 años, Jonathan dos Santos habló sobre posible retiro de las canchas; sin embargo, el actual jugador del CF América resalta que, por ahora, quiere seguir conquistando títulos con el cuadro Azulcrema.

"Por ahora me motiva mi familia, el Club América que me lo ha dado todo desde que llegué , tengo todavía muchos deseos de ganar títulos con el Club, sabemos que tenemos una cuenta pendiente con la Concachampions, que es algo que sí me gustaría ganar", resaltó para TUDN.

Jonathan Dos Santos, mediocampista del América | IMAGO7

Dos Santos simplemente quiere seguir disfrutando del futbol: "A pesar de tener 35 años, ya casi al final de mi carrera tengo muchas ganas, sigo teniendo la ilusión de jugar cada partido, vestir la camiseta y por ahora seguir disfrutando, no sé que me vaya a deparar el futuro, pero ahora estoy en el presente y la verdad no quiero pensar mucho en ese momento del retiro.”

Asimismo, Jona resaltó lo complejo que suele ser el profesionalismo y recordó a Giovanni (su hermano): "Ser profesional es sumamente difícil y más hacerlo a lado de tu hermano en muchos equipos en el Barcelona, Villarreal, Galaxy, en la Selección, para que se repita es muy complicado, entonces solo decirle a los jóvenes que luchen por su sueños, que siempre estén a lado de su familia que es una parte muy importante, de mi parte la familia fue fundamental en toda la carrera".

Giovanni dos Santos en Selcción Mexicana l IMAGO7

Lejos de la Selección Mexicana

Cabe recordar que Jonathan dos Santos confirmó su retiro de la Selección Mexicana en 2024 para enfocarse plenamente en el Club América. El medio de contención, formó parte del equipo mexicano en el Mundial de Rusia 2018 bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, compartió sus razones para tomar esta determinación.

¿Cómo quedó el amistoso entre América y Tigres? 

Jonathan dos Santos inició como titular en el partido amistoso en Estados Unidos entre América y Tigres que terminó en empate a un tanto y salió al minuto 46 en una oleada de cambios que presentó André Jardine en la parte complementaria.

América y Tigres en amistoso l X:ClubAmérica

El marcador se abrió al minuto 58, cuando José Raúl Zúñiga, conocido como “Pantera”, aprovechó un preciso pase filtrado para definir con categoría y adelantar a las Águilas, desatando la celebración de los aficionados presentes.

La insistencia felina encontró recompensa al minuto 83, cuando Juan Brunetta apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo que dejó sin oportunidad al guardameta americanista, firmando el 1-1 definitivo.

Últimos videos
Lo Último
19:17 Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
19:03 Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
18:39 Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
18:33 Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
18:27 Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
18:26 Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días
18:22 Kimi Antonelli rompe marca histórica de Lewis Hamilton tras su victoria en Suzuka
18:18 ¿Se acerca el retiro? Jonathan dos Santos habla sobre su futuro
17:54 ¿Se viene el regreso? Gilberto Mora da fecha para su vuelta a las canchas
17:51 El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol El monumental gesto de Mbappé con niño que fue tacleado por seguridad en el Colombia vs Francia
3
Futbol “Los naturalizados que tenemos no existen” Martinoli estalla en el México vs Portugal
4
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
5
Futbol “Es una Selección muy agresiva” :Joao Cancelo reacciona al juego ante la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Bomba al Nido? Bruno Fernandes 'presume' playera del América
Te recomendamos
Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
NFL
29/03/2026
Joey Browner, histórico profundo de los Vikings, fallece a los 65 años
Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
Contra
29/03/2026
Mhoni Vidente horóscopos del 30 de marzo al 3 de abril
Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Contra
29/03/2026
Hoy No Circula lunes 30 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex qué autos descansan
Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
Beisbol
29/03/2026
Kane County se corona en la Baseball Champions League tras vencer a los Diablos Rojos
Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
Futbol
29/03/2026
Ferran Torres está en la mira de dos grandes de la Premier League
Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días
Futbol
29/03/2026
Barcelona humilla a Real Madrid por segunda vez en cuatro días